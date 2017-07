‎Rosa Lillo‎ Perdió el pasaje y el turno del hijo

‎Rosa Lillo‎ denuncio en su red social una difícil situación que vivió en la terminal de ómnibus de Rio Colorado.

“No tengo palabras para describir lo q ciento hoy en la madrugada tenia colectivo a la 01:25 para viajar a cipolletti con la empresa FREDES TURISMO SRL para realizarle un estudio programado a mi hijo donde teniamos q estar 7:15 de la mañana nos presentamos en la terminal 24:58 donde arriba el colectivo FRDES 1:10 al cual nos hacercamos de inmediato para subirnos el chofer me toma los boletos y me pide DOCUMENTO DE MI HIJO Y EL MIO se los entrego los mira y despues me pide ACTA DE NACIMIENTO x la cual no lo lleve xq nunca me fue informada el dia q retire los boletos solo me dijo la señora Roxana q me presentara con los DNI el CHOFER DE FREDES me dice q no podemos subir sin el ACTA le explico q tengo turno para realizarle estudios a mi hijo y ne dice q no es problema de el LE MUESTRO LOS CARNET DE LA OBRA SOCIAL DE MI HIJO EL MIO Y TAMBIEN LA DERIVACION Y EL SIGUE CON SU POSTURA DE NO DEJARNOS SUBIR q si no tenia ninguna constancia de q diga q el menor es hijo mio no subiamos le digo q me de tiempo a buscarlos y se niega me hacerco a la oficina de la misma empresa la chica a cargo habla con el chofer pero el sigue con su postura me tomo un taxi para ir a la comisaria q me hagan una constancia en la cual me la hicieron de inmediato mientras me esperaba el taxi afuera vuelvo de manera urgente para tomar el COLECTIVO LINEA FREDES NUMERO 2034 CONDUSIDO X EL SEÑORRR NESTOR ORIANDO CURERTT YA SE HABIA IDO DE LA TERMINAL vuelvo a la oficina pidiendo q x favor se comunicaran con el colectivo para q vuelva en la cual la chica me dice q no tiene forma de comunicarse le pido q llame a la señora roxana para q me de una solucion ya q la chica manifiesta q ella no puede hacer nada lo cual se comunica con roxana la cual le dice q AVERIGUE X PASAJE EN OTRA LINIA LA CUAL YO TENIA Q ABONAR LOS PASAJES NUEVAMENTE Q DEBIDO A LA IMPOTENCIA Y A Q SE DEBE A LA SALUD DE MI HIJO AVERIGUO Y NUNCA HIBA A LLEGAR EN EL HORARIO DEL TURNO PROGRAMADO En concreto perdi pasaje estudio y turno de mi hijo .”

