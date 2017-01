“Si es necesario, seré candidato a diputado nacional”, dijo Pesatti

Definiciones del vicegtobernador Pedro Pesatti en una entrevista del periodista Adrián Pecollo en la edición del diario Río Negro

“La prioridad es ganar (la elección) y hay que estar dispuesto al esfuerzo. Así, si las circunstancias lo indican, por supuesto que seré candidato”, declaró el vicegobernador Pedro Pesatti en referencia a su eventual postulación como diputado nacional.

Hace algunos días, el gobernador Alberto Weretilneck entendió que Pesatti era “el mejor candidato” aunque manifestó que no le pediría un “esfuerzo de esas características, pues somos amigos y tenemos una excelente relación”.

En diálogo con el diario Río Negro, el vicegobernador reiteró que ese tema nunca lo conversaron. “Siempre hablamos lo trascendental” de la próxima elección y “analizamos la mejor estrategia para ganar”.

La elección parlamentaria “consolidará o no el proyecto político (de Juntos Somos Río Negro) recién nacido. Si nos va mal, el 2019 será complicado electoralmente y, en el trayecto, la provincia puede llegar a ser ingobernable. Está en juego la gobernabilidad y el proyecto que lidera Alberto, entonces todo sacrificio habrá que hacerlo. Cualquier dirigente, incluido yo y hasta el gobernador, tenemos que estar dispuesto a hacer los esfuerzos que correspondan. Si analizamos tener la mejor estrategia para ganar. Pero, no se van a elegir personas, pues es una elección parlamentaria. Hay que ganar bien. El escenario no es sencillo y los contextos no nos ayudan”.

P- ¿Cuál es el contexto adverso?

R- Hay un nuevo alejamiento de la gente de la política y eso, obviamente, impacta más en los oficialismos. Hay una tendencia mundial. En Río Negro, el desafío es romper con la lógica del funcionamiento político. En el Congreso, la acción del oficialismo se organiza a partir del verbo apoyar y de la oposición del verbo oponer. Nosotros debemos organizarnos a partir del verbo defender, a los intereses de la provincia. Río Negro tendrá un espacio en Diputados, independiente de la Casa Rosada, como San Luis y Neuquén.

P- Vuelvo al desafío de su candidatura. Quiero tenerlo en claro. ¿Puede aceptarla?

R- Cualquier dirigente de Juntos tiene que estar dispuesto al esfuerzo y al renunciamiento. En eso me inscribo yo. Si las circunstancias así lo indican, por supuesto, seré candidato. La prioridad no es uno, sino ganar para consolidar el proyecto y encarar los próximos dos años.

P- ¿Y la reforma constitucional?

R- Obviamente, y todo lo que se debe hacer. La reforma la propuse mucho antes, hace tres años.

P- ¿Cuándo será el momento de definir el candidato?

R- Marzo será el mes decisivo. En su estilo, Juntos espera ver los movimientos de los adversarios

P- ¿La gestión se pondrá en discusión en la elección?

R- Siempre, la gestión tiene su peso y con más razón en las elecciones de medio turno.

Ajuste, Justicia y bonos en la agenda

Pesatti no quiere hablar de ajuste en el Estado y prefiere la definición de “restricciones de gastos”, aclarando que no “se afectan los salarios”. Entiende que la Legislatura no tiene mucho que hacer porque ya es “austera” y fue el “presidente (de ese Poder) que “menos ha gastado en la democracia”.

Reivindicó su trabajo en “línea” y en “equipo con el gobierno”. “No tengo la visión de que es otro planeta, como ocurre con la Justicia, que no se asume que es un Poder del mismo Estado”, criticó.

Remarcó que se “construirán los consensos” y “en febrero o marzo” se tratarán los bonos en dólares para las inversiones en infraestructura. “Existe entusiasmo entre intendentes y legisladores, y tendremos un gran acompañamiento, pues será la forma inyectar capital para obras. Por ejemplo, el anillado eléctrico transformará la matriz productiva en dos a tres años porque hoy no hay posibilidad de más áreas de riego –entre Pomona y Conesa– porque no hay electricidad. Es más, habría sacado las obras de impacto urbano y orientarme más a aquella de desarrollo productivo”.