Educación llamó a asambleas y ratifica la reforma en Nivel Medio

El Ministerio de Educación formalizó el llamado a asambleas presenciales para la toma de cargos, con lo que ratificó la próxima implementación de la reforma prevista para el Nivel Medio en Río Negro, a pesar de los cuestionamientos del gremio docente Unter.

Días atrás, la ministra Mónica Silva, encabezó la reunión organizativa de las asambleas de concentración horaria que comenzarán a desarrollarse desde el 1 febrero.

Silva destacó la trascendencia de esas instancias que precederán a la instrumentación de las modificaciones en 93 centros de Educación Media a partir de este año.

“Se ha determinado que se realice de manera total, en los 93 bachilleratos orientados. Otras provincias han realizado algunas modificaciones y han elegido hacerlo bajo el paraguas de una experiencia educativa, con lo cual los directivos y docentes se eligen de una manera casi arbitraria. Aquí será en asambleas de cargos, teniendo en cuenta todas las resoluciones vigentes, la normativa aceptada y conocida por los docentes; no se ha creado otra que modifique el modo en que se toman los cargos”, remarcó.

La titular de Educación indicó que este proceso “será para una escuela distinta, cuyo eje es, justamente, que dejarán de existir las horas cátedra para los nombramientos y serán sustituidas por cargos docentes”.

Recordó que lo buscado es que “los docentes puedan estar en una escuela durante un turno escolar completo”.

Ciudad por ciudad

El cronograma de asambleas comienza el 1 de febrero en Los Menucos, en la escuela N° 292, el 2, en la Escuela 365 de San Antonio Oeste durante la mañana y a la tarde en la 39 de Sierra Grande.

Continuará el 3 y el 6 en Choele Choel, en el CET N° 13, mientras que el 7, 8 y 9, las asambleas de cargos docentes se realizarán en Bariloche, en el CET N° 2,

El 10 será el turno de Ingeniero Jacobacci en la Escuela N° 134 y Catriel se concretará el 13 en el CET N° 7.

El 13 y 14 de febrero seguirá en Campo Grande en la Escuela N° 373, y en Allen el 14 en el CEM N° 71, por la tarde.

El 15 y 16 se dará continuidad en la escuela N° 53 de Cipolletti y el 16 y 17 se llevarán a cabo las asambleas de Villa Regina en la N° 58.

En Roca, serán el 20 y 21 en la escuela N° 42 y por último, el 22 de febrero se concretará la asamblea en Viedma en la escuela N° 319.

“Situación caótica”

Ante la noticia del llamado a asamblemas, desde Unter ratificaron su oposición al esquema.

“Nunca ha habido una situación tan caótica frente a una reforma. No hay una política clara de lo que se quiere, no se dieron los espacios. Lo único de lo que se habla es del cargo docente, pero no del alumno”, expresó Cecilia Altamirano, secretaria general de la seccional Roca.

La dirigente también destacó que “este es el primer enero que el Consejo Provincial de Educación trabaja a pleno”.

“Esto recuerda a la gestión de Mango, que cerró 400 cargos durante las vacaciones de 2014, y en marzo tuvo que volver atrás con las decisiones”, sostuvo Altamirano.

La Resolución 4404/2016 establece que los participantes, “deberán presentarse 30 minutos antes del horario de comienzo de la Asamblea para la acreditación previa”.