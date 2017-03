La Adela: Texto y audio del discurso del Intendente Juan Barrionuevo

(NOTI-RIO) Texto y audio completo del discurso del Intendente Juan Barrionuevo en la apertura del años Legislativo de La Adela.

APERTURA DE SESIONES 2017

Hoy nos encontramos nuevamente para dar inicio a un periodo el segundo periodo de mi tercer mandato.

Ante todo quiero dar Gracias como todos los años a nuestro pueblo por confiar, como siempre para mí, es un gran honor y un desafío mejorar lo hecho, y lo acepto, porque tenemos ganas de seguir haciendo.

A pesar de que este año sufrimos el gran inconveniente de que nuestro departamento sufriera un desastre natural por los incendios, que se llevó el 70 % del mismo, afectando uno de los recursos más grandes que es la ganadería.

Estuvimos y estaremos con nuestros productores ganaderos apoyando y aportando recursos para que la recuperación del sector sea lo más rápida posible.

AREA SOCIAL

Desde el área se vienen trabajado los siguientes programas:

PRO-VIDA;

• CUMELÉN: este grupo en continuo crecimiento, se ha afianzado a través de actividades recreativas y de promoción, como viajes, encuentros zonales, ferias, exposiciones, la fiesta del Cumelen y talleres varios. Se agrega a esto que cuentan con su espacio físico propio, lo cual fortalece su sentido de pertenencia e identidad. Actualmente se ha incorporado un taller de actividad física y salud integral, se comenzará con un relevamiento local de adultos mayores a fin de conocer en profundidad esta población, sus intereses y necesidades.

• ELIMINACIÓN DE BARRERAS: con un enfoque promocional, se trabaja en mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, a través de actividades recreativas, deportivas, de rehabilitación y asistencia, como el taller de Actividad Física que funcionó durante todo el año. También se tramitan permanentemente Pases Libres, Pensiones nacionales y provinciales, Certificados de Discapacidad, viajes.

• CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: este programa nacional renueva el histórico programa Ayelén, incorporando importantes mejoras edilicias que se realizaron en el mismo edificio, ampliación del personal y la matrícula de niñas y niños de 45 días de vida hasta 3 años de edad, funcionamiento permanente durante todo el año.

ECONOMÍA SOCIAL: Trabajando de manera conjunta con el área de Producción y Oficina de Empleo, este programa apunta a brindar un crédito social que fortalezca a pequeños emprendedores en su actividad laboral autónoma, logrando de esta manera, elevar su nivel productivo.

RUCALHUÉ: Destinado a atenuar situaciones de emergencia habitacional de aquellas familias que demandan sobre esta problemática. Este programa que surge a través de un crédito social provincial, representa un complemento valioso a las distintas iniciativas.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: A través de este programa, se canalizan proyectos institucionales de distinta índole.

PILQUÉN: Se continúa trabajando con este programa provincial por medio de la tarjeta social. Así, los beneficiarios de distintos programas sociales pueden hacer uso de ellos de manera autónoma, En la actualidad hay más de 100 familias que cuentan con la tarjeta social en la localidad

ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS: Se continúa con el programa de acompañamiento para personas con discapacidad, adultos mayores y niñez, promoviendo la autosuficiencia, el cuidado y la calidad de vida

BECAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES: Se continúan gestionando becas provinciales y municipales, brindándole a los jóvenes, la posibilidad de acceder a este aporte, y de esta manera, facilitar materialmente su tránsito por la Educación formal y superior. A su vez, se realizan aportes económicos a los Centros de Estudiantes de La Adela y Río Colorado en Bahía Blanca y La Plata, a fin de facilitar la estadía y tránsito de los estudiantes de la Adela, fuera de la localidad.

CREDITOS MUNICIPALES: Año a año, se continúan entregando créditos sociales municipales a través del programa Soluciones Habitacionales, para refacción o mejoramiento de viviendas, con una premisa solidaria, ya que con su devolución se pueden continuar entregando dichos aportes. En el presente año se entregarán $ 300.000 en créditos municipales.

Desde el Área de Promoción Social también: Se realizaron actividades en el marco de fechas alusivas como el día de la Mujer, de la no violencia, del Niño, del Estudiante y la primavera (actividad que se desarrolló con la consigna de no consumo de alcohol). En el marco del programa local de prevención de adicciones se instaló la “Biblioteca al Paso”, experiencia novedosa que promueve hábitos saludables. Se continuó con el taller de cocina para niños de 4 a 16 años, en grupos diferenciados por edad, con un alto grado de adhesión. Se presentó un proyecto para la ampliación del Salón de Eliminación de Barreras, a través de la

COMISION NACIONAL PARA LA DISCAPACIDAD. Se desarrolló el taller de costura “Tremún”, con el objetivo de que se vaya transformando en forma progresiva, en un emprendimiento productivo autónomo. Se realizó la apertura de una Sala Municipal con funcionamiento en el edificio del Jardín N°23, a fin de trabajar con niños y niñas de 3 años de edad. La coordinación estará a cargo de una docente del Nivel, con el acompañamiento técnico municipal. Se continúa trabajando con el Ropero Comunitario. Se continúa asistiendo y conteniendo a personas en situación de exclusión absoluta y de enfermedad crónica en instituciones adecuadas a sus necesidades. Permanentemente se gestionan trámites de Pensiones, informes sociales, encuestas, afiliaciones al Programa Incluir Salud, visitas domiciliarias, asistencia material (alimentos, pago temporal de alquileres, materiales de construcción, leña, instalaciones de gas domiciliario, servicios, etc.), en conjunto con la cooperativa se les ofrece el servicio de sepelio a familias que lo necesiten, acompañamiento, medicamentos y pasajes por situaciones de enfermedad, beneficio del servicio eléctrico, inscripción a viviendas, relevamientos y actualización de datos. Se sostienen los traslados de los niños de nuestra localidad a la escuela Nº 186 de Anzoátegui, como así también a APADERC.

Deporte

Este año el deporte sigue planteándose objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Lo principal es mantener nuestros jóvenes en actividad física, haciendo hincapié en la generación de hábitos deportivos y poder ser parte de una sociedad con igualdad de derechos a través del deporte.

INVERTIR EN DEPORTE ES AHORRAR EN SALUD.

Eso quiere decir que las alternativas deportivas son para todas las edades, como por ejemplo:

TENIS DE MESA

VOLEY

BASQUET

HANDBALL

LA ADELA CORRE (RUNING)

HOCKEY

BOCHAS

NATACION

FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO

NEWCOM

Estas escuelas deportivas son una alternativa para la población durante todo el año. En los más chiquitos siempre serán de iniciación y desarrollo.

Desde la municipalidad tenemos el deber de propiciar eventos para la localidad y cada una de estas disciplinas. Por ejemplo durante el 2016 se llevaron adelantes eventos como:

LA CHANCE DEJA TU HUELLA EN LA BARDA

LA BARDA SE ILUMINA (maratón pedestre nocturna sobre las bardas)

FIESTA PROVINCIAL DEL RIO (maratón acuática y triatlón)

LA DOBLE SALINA (carrera de ciclismo de ruta)

Estos eventos deportivos y convocantes para nuestra querida La Adela será un gusto volver a realizar durante este próximo año.

Por otro lado y más en conjunto con los social y provincial pudimos desarrollar con éxito nuestro PRO-VIDA. En él se dieron muy buenos resultados deportivos para nuestros niños sub 12 y sub 14 a nivel provincial. En este plan que fuimos parte dimos lugar a 300 chicos durante 40 días de verano donde pudieron realizar deportes como:

NATACION

BASQUET 3 X 3

ACUATLON

AJEDREZ

CICLISMO DE MONTAÑA

VOLEY PLAYA

Predio de deporte: en nuestro acceso estamos desarrollando nuestro predio donde se han plantado más de 600 plantas a las cuales se las ha dotado de un riego por goteo con más de 1000 mts. de cañería. También realizamos una perforación a casi 100 mts de profundidad provista de una bomba sumergible de 46.000 lts hora. En este mismo predio se construyó un sector verde con parrillas y luminarias además de juegos infantiles para los más chicos. En este predio está todo preparado y proyectado para la construcción de una pista de atletismo, canchas de hockey, de futbol, de vóley y de rugby además de un circuito de bicicrós.

Bromatología Zoonosis y Protección Ambiental

Nuestro refugio se mantiene con un sostenido plan de castración canina y felina gratuito, (durante el año 2016 se extendieron 106 turnos). Y el mantenimiento de nuestro refugio municipal, ahora con personal de atención casi las 24 horas diarias. Para que los animales allí cuidados reciban su alimento diario, plan de desparasitación y castración.

También desarrollamos el censo canino casa por casa con la entrega de antiparasitarios.

Así este año será el del control de la tenencia responsable, en donde cada vecino deberá asegurarse que el animal de su propiedad no ocasiones problemas a sus vecinos. Para ello extremaremos los controles y multas en caso de los perros sueltos en la vía pública.

Mantuvimos el programa de control de roedores con la colocación de 300 puntos de cebos controlados en toda la localidad.

Se efectuó el control de insectos con fumigaciones de control y preventivos a domicilios de La Adela.

Realizamos la poda de casi el 100% de la forestación de vereda.

Sectorizamos la Eco planta con la puesta en funcionamiento de la mesada de clasificado, carcelería indicativa plantamos 70 pinos tasqueros

Construimos una canchita barrio…

Iluminación costanera

Nuestra Eco planta es modelo provincial y su diseño está dimensionado para cubrir las necesidades de nuestra localidad. El ingreso de basura y efluentes extras comprometen nuestra capacidad de disposición de residuos. Estamos trabajando junto con este Concejo Deliberante una nueva ordenanza que regule la gestión de basura y contemple la prohibición del ingreso a la localidad de basura y efluentes atmosféricos.

Área De Cultura:

Venimos trabajando con distintas actividades destacadas en la localidad, eventos donde se invita a participar a la familia adelence y de la comarca con una convocatoria más que importante.

La realización de la fiesta del estudiante y primavera sin alcohol fue un festejo que se reflejo en varios medios.

La pesca infantil incluyendo a participar a la familia y destacar el cuidado de nuestro rio.

Hemos homenajeado a nuestros adultos mayores con un gran festejo.

Arrancamos el 2017 con la gran bajada de reyes que congrega a miles de chicos, la fiesta de la barda en su 6ta edición donde la municipalidad trabaja junto a todas sus áreas y distintas instituciones del medio.

Hace días……El carnaval fue uno de los eventos que se destacó por la presencia de muchas familias y la gran repercusión en diarios a nivel nacional. En Lincoln, la inundación.

Carnaval, la revancha de los pueblos que les ganan con alegría a los desastres del clima

En Jujuy el alud y En La Adela, el fuego.

Y PARA ESTE AÑO…… vamos por más, encuentros de pesca infantil, la gran carrera de los autos locos, la gran tanguearía, peñas.etc

PARA DESTACAR…. LA LLEGADA DEL CINE MOVIL A LA ADELA.

Estamos gestionando distintos talleres culturales para darle, la participación a nuestros niños, jóvenes y adultos que encuentren un espacio donde puedan desarrollar distintas actividades.

Hemos gestionado la compra de un equipo de sonido para los distintos eventos y conferencias de la comuna.

Turismo

 Cursado del Seminario “Excelencia en Atención al Cliente” a fin de aplicar en la localidad sustentando el programa de Calidad que iniciamos hace unos años con el sector hotelero.

 Cursado virtual de capacitaciones del Ministerio de Turismo de Nación.-

 Dictado del curso de Marketing turístico con una duración de 3 meses (Junio – Julio – Agosto) 12 horas mensuales, con el objetivo de formar a prestadores turísticos a fin de aplicar conceptos claves y determinantes en el desarrollo de un producto.

*Nueva folletería de la comarca

*Apertura de Temporada Turística 2016/17

* Los eventos culturales y deportivos realizados en el año 2016 han sido producto de un trabajo integral de varias áreas municipales demostrando su reacción como un elemento clave en la promoción de la localidad como destino con la imagen que se llevan los visitantes como así el efecto económico en hotelería, gastronomía, comercios en general y demás actividades turísticas.

*Oficina de Informes Turísticos

Durante todo el año desde la oficina de informes se ofrecen los servicios y actividades turísticas de La Adela, atendiendo también las necesidades de los viajeros en estado de rutas y solicitud de mapas.

El personal informante se capacita en diferentes temáticas como derecho, comunicación e idiomas, que hacen a la formación y mejora continua del equipo de trabajo.

Se refuerza en temporada estival y junto al área de transito local acompañados por el personal policial de caminera las acciones de promoción turística y prevención de accidentes de tránsito en la ruta 22.

* ASETUR: Ejecución de la 1° Etapa; Relevamiento de la zona de bardas de Flora, Fauna y Aspectos del terreno. Diseño de senderos. En una segunda etapa comprende mobiliario y equipamiento tecnológico para el sector turístico.

* Vía Crucis

Se culminó la obra artesanal de tallado en madera de las catorce piezas únicas talladas a mano por Matías Álvarez Reynolds.

* Limpieza: Junto al área de Protección Ambiental estamos pendientes de la limpieza en general de espacios públicos alentando a limpiarlos donde se detecta basura.

*Proyecto Paseo Peatonal en el Puente Viejo:

Con la Incorporación de algunos elementos decorativos se busca convertir en lugar de encuentro un espacio de transito, potenciando su valor histórico cultural para la comarca.

*Proyecto Recreativo en el Camping Municipal

Incorporación de infraestructura sanitaria y recreativa para el disfrute de toda la comunidad.

*Contribuir a la organización de eventos culturales y deportivos

*Incentivar la creación de nuevos productos turísticos que amplíen la oferta de atracciones y servicios de la localidad.-

Oficina de empleo:

CURSO DE INTRODUCCION AL TRABAJO 4 (cuatro), CANTIDAD DE PARTICIPANTES 120 (ciento veinte).

Contenidos:

Análisis del contexto productivo local y de las oportunidades de empleo o de trabajo que se presentan.

Construcción o actualización del proyecto formativo y ocupacional.

Derechos y deberes de los trabajadores.

Condiciones de trabajo y salud ocupacional.

Alfabetización digital.

CURSO CLUB DE EMPLEO 1 (UNO), CANTIDAD DE PARTICIPANTES 20 (VEINTE).

Contenidos:

– Introducción en el taller de apoyo a la búsqueda de empleo.

– Auto diagnóstico.

– Mercado Laboral.

– Técnicas para la búsqueda de empleo.

– Herramientas para la búsqueda de empleo.

– Construcción de un plan de acción individual de búsqueda de empleo.

ENTRENAMIENTOS PARA EL TRABAJO:

25 PASANTIAS DE TRABAJO en diferentes comercios y empresas de la comarca, de los cuales 8 participantes de los mismos ya se encuentran en relación de dependencia bajo el Programa PIL (Programa de Implementación Laboral).En conjunto con la Gestión del Ejecutivo, Gerencia de Empleo, Oficina de Empleo La Adela y Acción Social se pudo obtener el PROGRAMA PROMOVER, donde las personas mayores de 25 años y con certificado de discapacidad pueden tener los mismos beneficio que el Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo Todo es bajo MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

ASUNTOS LEGALES

-Se ha trabajado en la paulatina regularización de tierras municipales, cuestión que se considera prioritaria debido al valor social que la tierra tiene, como factor integrador de los habitantes y la comunidad, el significado de arraigo y la identidad propia del pueblo.

-Se colaboró activamente con el “Consejo Productivo Local” a fin de brindar asesoramiento y apoyo técnico legal a todos los que presentaron proyectos productivos y requirieron impulso económico a través del Ministerio de Desarrollo Territorial. En igual sentido se participó activamente de la evaluación de los proyectos, y la readecuación de los mismos cuando resultó necesario.

Juzgado de Faltas.

-Implementación activa de los planes preventivos determinados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, tanto en lo referente a control vial (prevención de accidentes), como en la problemática referida a prevención de adicciones.

Dentro de la planificación que años anteriores en materia de prevención hemos tenido como proyecto muy anhelado por la seguridad que esto brinda, es que ya hemos firmado el convenio para la instalación de tres cámaras que estarán conectadas las 24 hs con un centro de monitoreo sin costo alguno para nuestro municipio con la firma ISP Group

En tal sentido, se ha colaborado enérgicamente en la adecuación de toda la normativa (ordenanzas) vigentes referidas específicamente a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y demás sustancias potencialmente adictivas. –

AREA TRANSITO

Desde el Área de Tránsito se realizan controles diarios de prevención durante todo el año en la entrada y salida de las Escuelas primaria, en el Jardín de Infantes y en la temporada de verano, como prevención a los niños del Pro Vida frente a la pileta.-

A lo largo de estos años se han realizados varias charlas Educativas, en la Escuela Primaria y Secundaria, en el Jardín de Infantes, en la Escuela Anzoátegui, tratando de concientizar a los niños y jóvenes para que ellos trasladen lo aprendido a cada uno de sus Hogares, siendo el Objetivo principal del Área de Tránsito.-

Se realizara educación vial como también controles de transito urbano.

Producción:

El año anterior se evaluaron más de 60 proyectos productivos.

Se entregaron 20 créditos por más de $ 3.700.000.

Ya hay 30 nuevos proyectos en proceso de evaluación.

Se gestionaron 2 créditos por plan ganadero por $ 1.500.000

A través de la Asociación Rural se ha entregado pasto y alimento con aportes de Provincia Nación, donación de particulares y ONG de origen internacional.

Se trabajo en conjunto con el sector ganadero para paliar la difícil situación originada por los incendios con el aporte de materiales para alambrados, rollos y alimento balanceado. Aportando desde el municipio transporte y movimiento de carga y descarga de los mismos con maquinaria alquilada y propia. Como también se están gestionando capacitaciones con profesionales Eduardo Ohaco de El Bolsón (rio Negro) y Horacio Sayhueque de Epuyen (Chubut) que trabajan en la cordillera prestando servicio en la lucha contra el fuego dependiente de sus respectivas provincias.

Red terciaria: se realizan 350 kms. de caminos vecinales con un presupuesto de $ 685.000.-

P.A.L.A.: se siguen vendiendo lotes y también se presento el proyecto para obras de intramuros el cual ya está aprobado ante el Ministerio de la producción de la Nación, por $ 2.700.000.- Con estos recursos dejaremos concluidos los servicios de agua, luz y la consolidación de las calles de las primeras 40 has.

Parque automotor: hemos mejorado nuestra planta a través de los últimos años. Como así también estamos gestionando con el Banco de la Pampa a través de la línea que informo nuestro gobernador la compra de maquinaria pesada.

OBRAS PÚBLICAS

Obras de Gas Natural: Se ha realizado varias obras de extensión de gas natural en forma conjunta con vecinos y la empresa Butalo (que siempre nos facilita las cosas) de nuestro pueblo cerca de los (850 mts)

Extensiones de red de Agua Potable: En distintos puntos de la localidad se han realizado diversas extensiones de red de agua potable, cañerías de 63 mm más de 1200 mts. Incorporando 400 mts mas para un barrio que menos caudal y presión posee en la actualidad en los próximos días. En este tema debemos hacer mención a una campaña de concientización que llevaremos adelante del uso y cuidado a través de la medición del consumo de nuestra agua potable.

Sistema de captación de agua: Se realizo una perforación nueva en el sector de bardas de 100 mts de profundidad para refuerzo del abastecimiento, contemplado la puesta en marcha para este año. Además se compraron 2 electrobombas sumergibles para los recambios del sistema de captación.

Climatización y Calefacción Pileta: Se ha logrado poner en funcionamiento una obra tan importante para los adelenses como es las obras climatizado y calefacción de la pileta municipal.

Ampliación Municipal: Se realizo la ampliación del edificio municipal para el mejor funcionamiento del mismo. Mensuras y desarrollo: Se sigue trabajando en el desarrollo de la planta urbana de nuestra localidad y muy pronto estarán disponibles más de 100 lotes para la entrega.

Veredas Costanera: Siguiendo con el proyecto de desarrollo turístico y en forma conjunta con las aéreas de turismo y parques se realizado en la costanera 250 mts de veredas con la iluminación de suelo.

Refacción CE.CLA: Se presento en Nación el proyecto para la refacción de las instalaciones del Centro Comunitario La Adela siendo este aprobado, en estos momentos se comenzara con las obras de mejoramiento. Desde ya agradeciendo a la comisión directiva que ha cedido el uso total a la Municipalidad.

Como también estamos trabajando en un plan de Desarrollo Urbanístico con un grupo de profesionales del medio que nos permitirá seguir creciendo en forma sustentable.

Ampliación de la Biblioteca popular.

En otro aspecto importante es informar nuestra situación en cuanto a los gastos que el municipio invierte en la gestión. Una cuarta parte de los ingresos se destina a lo social, el 11% se destina a obras mientras que menos de de la mitad se destina al pago de sueldos, También debemos informar que hemos crecido en un 7% la coparticipación que se destino totalmente a el incremento de los sueldos

Por último, debemos superar lo hecho, Por eso le pido al consejo deliberante que cada vez que tengan evaluar, que tengan que decidir lo hagan en beneficio de la comunidad, nos augura un año con importantes obras que serán para mejorar nuestro pueblo, queremos generar trabajo, queremos crecer porque CREO en un futuro mejor para nuestro pueblo, no les estoy pidiendo que nos digan todo que sí, pido que cada decisión sea en beneficio del pueblo pero con agilidad. Nosotros los que somos elegidos por el voto pertenecemos a distintas líneas política, pero una vez que asumimos el mandato debemos gobernar y legislar para todo el pueblo, dejando de lado toda diferencia o color político e intereses personales.

Al consejo, a los colaboradores a todos los que hoy les toca ser partícipe de este gobierno, les pido compromiso con la gestión, les pido que me acompañen porque nuestro pueblo por mayoría eligió que así sea

Muchas gracias