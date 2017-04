Video : El relato en primera persona de Cristina de los incidentes en Santa Cruz

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a respaldar a su cuñada, Alicia Kirchner, tras las protestas en Santa Cruz con un frase que publicó en su twitter: “Eramos cinco mujeres solas con una bebé de 18 meses” Santa Cruz”, al hacer referencia a la situación que vivió cuando se encontraba en la residencia oficial cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza.

Posteriormente, Cristina subió un video donde hizo un relato detallado de cómo quedó la residencia de la gobernadora tras los incidentes. “Nos tiraron excremento”, dijo mientras recorría la casa mostrando las pìedras que habían arrojado los manifestantes, las roturas de vidrios y cómo tuvieron que mover muebles para tapar la puerta de entrada.

En su cuentas en las redes sociales la expresidenta publicó y se preguntó: “¿Qué hubiera pasado si estos violentos hubieran entrado a esta casa donde había una nena de apenas 18 meses? Si esto hubiera ocurrido en la Residencia de Olivos, cuáles serían los titulares?

El presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social y educación. Está no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir”.

Minutos antes, CFK, reprodujo en su cuenta de twitter las declaraciones de su hijo Máximo Kirchner quien repudió las declaraciones del presidente Mauricio Macri al decir: “Es un cínico y un hipócrita”.

Los incidentes se produjeron cuando la policía de Santa Cruz reprimió una manifestación que había intentado ingresar a la residencia oficial de la gobernadora en Río Galleros en reclamo del pago de haberes adeudados.

Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando la policía de Santa Cruz reprimió la manifestación luego de que varios de los presentes intentaron ingresar a la residencia oficial de la gobernadora, tras difundirse que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había llegado al predio.

A las 0:30 algunos de los manifestantes lograron franquear la reja de uno de los ingresos hacia los jardines de la residencia oficial para golpear la puerta principal y ventanas del edificio y la Infantería los dispersó, causando tres heridos.

El equipo económico de Alicia Kirchner dice necesitar 300 millones de dólares para sacar a Santa Cruz de la crisis. Una fuente muy cercana a la gobernadora dijo a PERFIL que está pidiendo autorización al gobierno nacional para colocar bonos en el mercado, pero según ellos, es la Casa Rosada la que lo impide. En el Gobierno, en tanto, sostienen que hubo sondeos de parte del gobierno santacruceño pero que hasta el momento no recibieron ningún pedido formal en ese sentido.

Hasta ahora, la gobernadora decidió pagar salarios con un tope, porque sostiene que no alcanza a pagar la totalidad con los recursos que tiene la provincia. Una consecuencia fue la paralización del Poder Judicial que, por una acordada, estableció la suspensión de los plazos procesales.

El jueves a la noche hubo una marcha multitudinaria a la Casa de Gobierno en Río Gallegos para exigir la renuncia de la mandataria y en paralelo, en la Legislatura, ingresó un pedido para interpelar al ministro de Economía, Juan Donnini.

En el gabinete de Kirchner reconocen que la situación es muy grave. Pero culpan por la crisis al ex gobernador Daniel Peralta y responsabilizan al gobierno de Mauricio Macri porque, aseguran, les impiden tomar deuda en el exterior.

“A todas las provincias les dejan tomar deuda y a nosotros no. O nos quieren ayudar o nos van a intervenir”, analizó una persona del entorno de la gobernadora. El pedido de intervención fue planteado hace poco por el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Heraldo Nanni. Pero rápidamente fue rechazado incluso por el gobierno nacional.

Fuentes del Ministerio del Interior sostuvieron a PERFIL que Kirchner no hizo ningún pedido oficial para colocar bonos en el exterior y explicaron que sí es cierto que hubo sondeos para emitir deuda. Pero aclararon que el problema es que Santa Cruz pretende hacerlo bajo el paraguas de la ley nacional, y eso es técnicamente imposible. “Todas las provincias tomaron deuda reconociendo a Nueva York como el tribunal para litigar. Pueden hacerlo con la ley nacional, pero la tasa de interés que van a conseguir es altísima”, precisó la fuente.

El gobierno nacional cree que el tema de la deuda es una excusa para justificar la crisis en la que está sumergida la provincia patagónica. Mientras tanto, la oposición a Alicia Kirchner afirma que la gobernadora tiene saldo en las cuentas de Techo Digno, Fondo Educativo y Fondo Sojero pero que no usa ese dinero para pagar sus deudas. El diputado José Blassiotto, ex ministro de Economía de Peralta, le dijo a este diario que ese es el principal argumento para citar al recinto al ministro de Economía. Sin embargo, fuentes legislativas reconocen que ese pedido, por el momento, no va a prosperar, porque el Frente para la Victoria tiene la mayoría.

El kirchnerismo, en tanto, desmiente las denuncias de la oposición sobre cuentas ocultas y designaciones políticas. “Dicen que tenemos fondos ocultos y no es cierto. Dicen que nombramos más de mil personas en Buenos Aires y no es cierto. El Gobierno eligió como rival al kirchnerismo y nos ponen en esta situación a propósito”, explicó una fuente cercana a la gobernadora.