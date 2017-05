(NOTI-RIO) Buena Parada se hizo fuerte en casa para derrotar 2 a 0 a Independiente en un emocionante y con la muy festejada victoria le permitió subir a la cima de la tabla al jugarse la séptima fecha del torneo apertura de fútbol.

Ahora ambos equipos son líderes del campeonato con 16 unidades, aunque el rojo tiene un partido más jugado.

El clásico bonaerense entre Caza y Pesca de Médanos y Juventud Agraria de Algarrobo fue suspendió por el mal estado del campo de juego, luego de la lluvia. Se espera que el encuentro se juegue el próximo jueves.

En la cancha del “fortinero” se vivió un partido que tuvo todo lo que tiene que tener un verdadero clásico, que reunió a un buen marco de público permitiendo un gran clima en las tribunas, con un partido que cuando faltó el fútbol, fue suplantado por el corazón y la garra.

En los primeros minutos de juego Independiente, a pesar de tener el dominio territorial y del balón, no pudo concretar para sacra ventaja. Mientras que enfrente su rival le costó tomar posición en la cancha, sumado que los nervios le jugó en contra a varios jugadores del equipo local.

A los 12’ llegaría la jugada que marcaría el futuro anímico de ambos. El arquero Gastón Ponce de León le detuvo la ejecución del tiro penal al delantero Jonathan Font.

Ese fue momento que despertó Buena Parada y creció la figura de Lucas López, comenzó adueñarse del medio campo.

Mientras que para el equipo que conducen Ruano-Lecina, le volvió a pesar la ausencia de varios jugadores que son habitualmente titulares.

Y a los 39’ Yoan Maldonado habilitó a Ezequiel Maldonado para marcar el 1 0.

En el complemento el Rojo adelantó su línea ofensiva para ir a buscar el empate, dejando claros que beneficiaban al equipo de Walter Ríos.

Y a los 25’ nuevamente Ezequiel Maldonado puso el definitivo 2-0 y sumarse al tope de la tabla.

Atlético superó claramente a La Adela 3 a 1.

El goleador Ignacio Iturrioz facturó por dos y su hermano Tomás Iturroiz cerró la faena para el equipo de Eduardo Labiano.

El descuento para el Pampeano lo marcó Esteban Juárez.

La lluvia de goles se registró en cancha de Villa Mitre, donde el local cayó por 7 a 3 frente a Defensores de la Colonia.

Los goles fueron por intermedio de Héctor Ríos (4), Juan Benítez Cortez (2) y Leandro García (1).

Los descuentos del mítrense lo hicieron, Fidel González, Luis Espinosa y Agustín Mansilla.

Con siete fechas jugadas la tabla de posiciones la encabeza: Independiente y Buena Parada con 16 puntos, Atlético 12, Defensores 10, Barrio Unión 8, Caza y Pesca 5, La Adela, Juventud Agraria 4, Villa Mitre 2.

Próxima fecha: Independiente vs Barrio Unión, Defensores vs Buena Parada, Atlético vs La Adela y Juventud Agraria vs La Adela.

Libre: Caza y Pesca