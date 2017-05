Cristina Fernández: “Si es necesario que yo sea candidata, lo seré”

La ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a dejar la puerta entreabierta a su posible candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires. La ex mandataria concedió una entrevista al canal C5N desde el Instituto Patria en Capital Federal.

“Si es necesario que sea candidata, lo soy”, dijo. “Si la mayoría cree que hay un candidato mejor, yo no voy a pelear con nadie”, advirtió, y dio a enteder que no está dispuesta a ir a una interna.

“En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre”, dijo evasiva.

Con ausencia casi total de autocrítica, Fernández criticó al gobierno nacional, la inflación, el aumento de tarifas, el supuesto sobreendeudamiento y los niveles de pobreza. Opinó que el kirchnerismo perdió las últimas elecciones por el “bombardeo mediático” y porque el macrismo mintió en la campaña.

La ex presidente viene de reunirse el martes en el Instituto Patria con el grupo de intendentes que le son más leales. Los presentes avisaron que la ex mandataria encabezaría la lista en la provincia de Buenos Aires si el PJ lograra la unidad de cara a las elecciones. Al día siguiente, en Buenos Aires apareció gran cantidad de afiches con la foto de Fernández de Kirchner junto a la leyenda “El sol del 25 viene asomando”.

El ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, insistió con la interna: “Hay que tener la decisión de jugar este partido”, dice, en un video publicado por su espacio.

“Fue ocho años ministro mío. ¿Cómo voy a hablar mal de alguien que fue mi ministro?”, se limitó a decir ayer la ex presidente. Pareció un llamado a la unidad, pero también un límite a la diferenciación que pretende Randazzo.

Scioli se sumó al pedido de unidad del peronismo

Daniel Scioli coincidió con el pedido de unidad del justicialismo que lanzó el martes pasado la ex presidenta.

Scioli dijo que los distintos sectores de la agrupación tienen que “esforzarse en la búsqueda de la unidad del peronismo y el campo nacional y popular para defender a los más humildes, a los trabajadores y a la clase media”.

En un locro con vecinos de Tigre, Scioli sostuvo que “en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo tenemos que tener más presente que nunca una máxima peronista: Primero está la Patria”.

“Si vuelve a aparecer vamos a volver a frenarla”

Sergio Massa recordó cuando en 2013 “nos quisieron imponer una Cristina eterna” y advirtió que “si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla”, en alusión a la definición de candidaturas hacia octubre.

“Basta con ese modelo de país que concentra riqueza”, convocó Massa, quien indicó que “somos parte de la solución y no del problema de la Argentina”, en el cierre del acto que compartió con Margarita Stolbizer para presentar la alianza electoral entre el GEN y el Frente Renovador.

14 frases de Cristina Kirchner en el Instituto Patria

La ex presidente Cristina Kirchner brindó una extensa entrevista al canal C5N en la que se refirió a la actualidad del país, la gestión de Mauricio Macri y la situación que atraviesa el peronismo en la etapa preelectoral.

Aseguró que “si es necesario” será candidata y que siente la responsabilidad de convocar “al reagrupamiento de lo que podría denominarse el campo popular, nacional y democrático”. Además, afirmó que en Argentina “no hay nada para festejar” y que si “hubiéramos mentido, posiblemente hubiésemos ganado”.

Las frases más destacadas de la entrevista en C5N:

–Si es necesario que yo sea candidata, para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y poder ganar las elecciones, lo soy

-Está claro que después de los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto por si voy a ser candidata a senadora. Nadie puede suponer que estoy detrás de un cargo de senadora o diputada. Pero hay responsabilidades históricas. Yo creo que hay que construir la unidad. Yo siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal

–Yo me siento con responsabilidades históricas de convocar al reagrupamiento de lo que podría denominarse el campo popular, nacional y democrático. Para reagrupar fuerzas que permitan, en lo institucional, ayudar a que esto no se desmadre

-“Ya que quieren autocrítica, me hago la autocrítica de que mi sector político, el Frente para la Victoria, no todo, por ejemplo a nuestro bloque en Diputados no lo incluyo, no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que hayan perjudicado a la gente”

–”Si hubiéramos mentido, posiblemente hubiéramos ganado. Después de todo, hubo una diferencia de 51 a 49%. El gobierno se comportó, a partir de ese ballotage, como si hubiese ganado por 15 puntos”

-“Hay que decretar una emergencia alimentaria, tarifaria y laboral. Además, agregaría la emergencia farmacológica. El aumento de los medicamentos es exponencial y afecta a un sector de la población, que son los jubilados y pensionados, que consumen todo lo que ganan en remedios, alimentos y servicios”

-“Hay que prestar mucha atención. Necesariamente, con el nivel de endeudamiento que está teniendo el Estado nacional, los recursos que van a ser tomados son los de los jubilados. El Estado argentino se endeudó en 97 mil millones de dólares en menos de un año y medio. Es más del doble de lo que se endeudó la dictadura cívico militar. Hay que revisar esa deuda”

-“No hay nada para festejar. Aún el que esté bien. Aún el que no tenga necesidades. Aún al que le vaya bien, tampoco puede festejar. No se puede festejar en un país donde hay despidos todos los días, donde se cierran fábricas y comercios. Donde tenemos problemas de hambre. Volvió el hambre a la Argentina”

-“En 12 años y medio, la gente vivió cada vez mejor. En un año y medio, la gente está cada vez está peor. Nosotros no estuvimos en el gobierno una semana o un año. No vivimos de vacaciones. Tres gobiernos elegidos por el pueblo. Fueron 12 años y medio de progreso permanente”

–”Hubo una estafa electoral y una mentira. Algunos que no votaron al gobierno se enojan con los que sí lo votaron. Yo digo que no hay que enojarse con ellos. La verdad que los que lo votaron también fueron engañados. La gente que definió la elección, les creyó”

-“Yo viví una Argentina de proscripciones y mucha violencia. Yo no quiero esto. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo ni oportunidades y porque sienten que ellos para la sociedad no valen nada”

-“Hablan todo el tiempo de mí y no de Macri, que es el que está llevando las políticas adelante. En los programas políticos, si tienen media hora en televisión, 28 minutos hablan de mí y dos de Macri”

-“Este 25 de Mayo me dio tristeza. Me da desamparo y soledad. Siento que el pueblo argentino esta desamparado. Una gran parte de ese pueblo, no se sí todo, lo siento desamparado y en soledad. Lo que siento es tristeza y preocupación”

-“Era hora que la máxima jerarquía católica, en este caso el cardenal primado de la Argentina -Mario Poli- se pronunciara, porque la situación, como lo dijo él, a amplios sectores del pueblo les impide vivir con dignidad. No tienen los elementos para vivir con dignidad”