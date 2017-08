Buena Parada tiene tres fanáticas con historias

(NOTI-RIO) En invierno echan mano a bufandas y gorros de lana para soportar el frío. En verano ropa liviana, una gorra y sombrilla para resguardase del sol. No hay clima que las detenga. Y tienen una sola consigna alentar y defender en todo momentos, la camiseta roja sangre con bastones blancos que identifican a su equipo Buena Parada.

Con una asistencia casi perfecta, en las tribunas, Emilia 94 años, Dalmira 80 años y Silvia “Tati” 66 años, son integrantes directos de las familias fundadoras de la institución y actualmente son un sello grabado a fuego, como las mayores representantes de un puñado mujeres y hombres de hinchas fanáticos, que no dejan de alentar y trabajar por el crecimiento del club.

Uno de los apodos del club es “El Fortín” con casi 69 años de vida (fundada el 18 de septiembre de 1948), está asentado en el barrio homónimo, con una comunidad, humilde, sufrida y trabajadora, donde históricamente comenzó a dar los primeros pasos Río Colorado. El club tiene 200 socios activos y cuando lograron su primer campeonato de fútbol en la liga local en 2009, la cancha explotó con 2.000 personas

Las tres gozan de buena vitalidad y un espíritu admirable, mantiene las mismas ganas de alentar, manteniendo encendida la llama de la pasión, viviendo con intensidad, de pie, contra el alambrado y cargando al rival, llegado a insultar “sin pelos en la lengua” cuando es necesario defender a sus jugadores que sufren alguna falta.

Y dando ánimo, saludando con un cariñoso beso a sus “gladiadores” al final de cada partido, cualquier sea el resultado.



Cada una de ellas se pasó toda su infancia correteando por las calles del barrio, donde comenzaron a fanatizarse.

Desde siempre trabajando para ayudar a la supervivencia del club, donde organizan bailes, eventos, loterías, venden rifas, comidas y hasta salen puerta a puerta buscando alguna colaboración monetaria que permitan amortizar los gastos que se necesita para mantener las puertas abiertas del club.

El amor es tan grande que no dudan poner a deposición sus viviendas para alojar jugadores o realizar reuniones para organizar y planificar algún evento.

Y se les llenan los ojos de lágrimas cuando recuerdan los pasos hechos por Buena Parada, donde no dudan en señalar que seguirán trabajando y estando en la tribuna hasta el último día. “Morir en el club, será lo mejor que nos pueda pasar.”

Durante el repaso de lo hecho, también van reconociendo a otras personas y familias que están y estuvieron cerca de “La Buena”, aunque se lamentan que “Hoy no hay muchos jóvenes que trabajen para el club.”



SON FÁCILMENTE IDENTIFICABLES EN LA TRIBUNA

Las mujeres tienen hasta una tilde diferente y especial en la voz a la hora de alentar, que son fácilmente identificables por más que la tribuna este llena. “Me causa mucha satisfacción que la otra hinchada y lo mismo los jugadores del equipo rival sepan que la que insulta o grita soy yo, porque yo defiendo a muerte a mi camiseta.” Señala orgullosa “Tati”.

“Y cuando no me escuchan, saben que ese domingo no pude ir a la cancha por alguna motivo y suelen venir a casa para preguntar que me paso.”

Entre las tantas anécdotas esta con Maximiliano Tunessi, surgido de las inferiores del club Defensores de la Colonia, luego pasó a Independiente y a ahora defiende los colores de Sol de Mayo en Viedma, “Cuando jugaba para Independiente no teníamos problema de insultarlos en todo los idiomas te imagines. Pero cuando vino a jugar para Buena Parada lo defendimos a muerte como si fuera nuestro hijo. Hoy cuando nos encontramos fuera de la cancha nos saludamos y nos abrazamos con mucho cariño.”



EL RECUERDO DE MAXI TUNESSI

Entre los reconocimientos más importantes las mujeres la dedican Jorge Dilschneider, de profesión albañil y que con mucho esfuerzo fue el principal responsable de volver a levantar las paredes del club, cuando un furioso temporal, el 2 de diciembre de 1992 destruyó todas las instalaciones. “Fue un duro golpe para este barrio, era difícil dejar de llorar al ver el salón en el piso. Y Jorge fue quien puso muchas horas de su trabajo y sin cobrar un solo pesos, para levantar el gimnasio.”

POR UNA COCINA

Cada sábado cuando juegan las inferiores del club, son las madres del barrio las encargadas de darles algún alimento a los chicos después de cada partido. Desde hace tiempo Silvia peregrina solicitando a los distintos funcionarios de turno, la colaboración de una cocina. “No son momentos fáciles para el barrio y si podríamos tener una cocina, le daríamos una copa de leche a los chicos que tanto lo necesitan.”