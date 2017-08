Cambiemos ganó en casi todo el país y se posiciona para la elección de octubre

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, los dos dirigentes más poderosos de la agrupación oficialista Cambiemos, se fueron a dormir contentos esta noche después de haber obtenido una resonante victoria en todo el país y que los posiciona en forma muy favorable para las elecciones legislativas de octubre.

Vidal fue la principal promotora de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, después de las metidas de pata de Esteban Bullrich, y así logró una pelea voto a voto en el distrito más grande del país contra Cristina Kirchner, la mujer que gobernó la Argentina durante ocho años.

El presidente Macri estuvo el jueves en Córdoba en el cierre de la campaña y en esa provincia obtuvo una resonante victoria, con una amplia diferencia sobre la lista que impulsaba el gobernador Juan Schiaretti.

Cambiemos se anotó una victoria resonante en los distritos más importantes de la Argentina. Ganó en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Entre Ríos, entre otros.

Y además se anotó sorpresivas victorias en provincias tradicionalmente gobernadas por el peronismo como La Pampa y San Luis, donde los hermanos Rodríguez Saá fueron derrotados por primera vez desde el retorno de la democracia.

La victoria tuvo puntos llamativos como en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo es gobierno desde hace diez años. Allí, Carrió se llevó casi la mitad de los votos de todos los porteños que estaban habilitados para votar.

Y la provincia de Buenos Aires, con más de 12 millones de votantes, con casi un 40% del padrón electoral, la elección era muy reñida entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, el frente de Cristina Kirchner.

Los primeros datos cargados en la página oficial a las 21, le daban una victoria a Bullrrich de más de 7 puntos de diferencia, que se fue reduciendo en forma paulatina a medida que se comenzaron a cargar los datos de los partidos del Gran Buenos Aires, sobretodo de la estratégica tercera sección electoral. A la medianoche la diferencia se había reducido a 2 puntos de diferencia.

Por eso en el lugar donde se congregaron los simpatizantes de Cristina Kirchner, en el club Arsenal, la ex presidente no quiso salir a realizar declaraciones hasta que la carga de datos no estuviera más avanzada.

Analistas económicos esperaban que la victoria de Cambiemos en la mayor parte del país llevara tranquilidad a los mercados, en especial al valor del dólar, que superó la barrera de los 18 pesos.

De todos modos, el presidente Macri dijo que no esperaba que bajara mucho la cotización porque el nuevo valor beneficia a los exportadores. Al campo, en especial, que en estas elecciones le dio un contundente respaldo a la política económica del gobierno.