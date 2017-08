Pesatti “No es conveniente construir la planta nuclear”

Así lo afirmó el vicegobernador Pesatti. Descartó una posible alianza con Cambiemos y afirmó que “lo de la central nuclear tuvo un impacto muy fuerte en el rionegrino a la hora de votar”.

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, dialogó con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) y analizó lo que dejaron los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del pasado 13 de agosto. “Haciendo el análisis de las PASO, en Juntos Somos Río Negro creemos que la nacionalización de las elecciones, esto de votar por el antimacrismo o el antikirchnerismo, quedó plasmado en el voto de los rionegrinos”, aseguró.

Todo esto lo debatió gran parte del gabinete provincial en una reunión que llevaron adelante esta semana en Viedma. El vicegobernador afirmó que “no se habló de bajar nuestra candidatura y apoyar a Cambiemos, eso no es real”.

“Por supuesto que hay otros factores más de orden provincial que seguramente también influyeron y los cuales estamos analizando para mejorar en el corto plazo”, añadió Pesatti.

Consideró asimismo que “lo de la planta nuclear también seguramente tiene un impacto muy fuerte en la sociedad y eso se notó en diferentes zonas de Río Negro a la hora de votar”, sostuvo Pesatti. En este sentido opinó que “no es conveniente que se construya la planta en nuestra provincia”.

“Este no es un proyecto nuestro, es un proyecto que firmó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ahora ratificó el presidente Mauricio Macri. Lo que seguramente diremos es que no la queremos en Río Negro, porque escuchamos a los rionegrinos y así lo quieren”, agregó.