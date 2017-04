Abigeatos ““Va pasando a mayores y si no se toman medidas drásticas para controlar esto, va a seguir en aumento”

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales, Marcelo Casagrande, informó que la entidad sesionó el viernes último en Valle Medio donde se hizo hincapié en la preocupación de los ganaderos por la cantidad de casos de abigeato. “Va pasando a mayores y si no se toman medidas drásticas para controlar esto, va a seguir en aumento”, consignó. El presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Luis Iribarren, expresó a APP que “la policía hace de taxi, atrapa a los que roban, pero luego lo larga la justicia; por eso vamos a ver a un abogado para que se vea la parte legal y certificar dónde está la falla”.

Casagrande informó que se resolvió enviar una nota al gobernador Alberto Weretilneck, aunque no es el responsable de esto, tienen que salir leyes nacionales y si la policía provincial no puede controlar, deben venir fuerzas federales.

Expresó que “temporada tras temporada aumenta el robo de ganado” y apuntó con una legislación laxa, es un delito excarcelable, y “hay un problema cultural, porque el que roba no lo hace porque tiene hambre sino para vender a carnicerías, y la sociedad no ve esto con gravedad”. “Mientras sigan comprando animales productos del robo esto va a seguir pasando”, aseveró.

Dijo que se cree que el productor ganadero está muy bien y que le saquen unos animales no lo afecta, y esto no es así “producir un novillo cuesta mucho”.

“La justicia debe actuar, el que cometa este delito debe ir preso, y si hay que corregir las normas, la Legislatura debe tomar cartas en el asunto”, dijo.

Indicó a la vez que debe venir la reforma también de Nación, porque una ley provincial no puede modificar una ley nacional, “y cuando vamos a una reunión de CRA vemos que esto se da en todas las provincias y en algunos lugares el problema es más grave y andan a los tiros, rige la ley de la selva”.

Iribarren mencionó a APP que “es alarmante la situación, va en aumento, realmente no sabemos qué hacer, por eso vamos a pedir una reunión el Gobernador por la prevención y los controles fallan”.

Señaló que “además la policía hace de taxi, atrapa a los que roban, pero luego lo larga la justicia; por eso vamos a ver a un abogado para que se vea la parte legal y certificar dónde está la falla; en Patagones hay más severidad con los ladrones furtivos, no se toma como una simple infracción”.

Afirmó asimismo que “la ausencia de la Dirección de Fauna es total, no sé para qué está; las avestruces están protegidas, y sin embargo siempre se ve a los cazadores con perros que los cazan, y esto que es laxo permite a la vez que se roben vacas”.

“Los productores no podemos enfrentar a esta gente que anda armada; la policía funciona, los agarran muchas veces, pero no sé qué pasa con la justicia que los larga”, indicó.

Ironizó que “el que entra a una casa a robar lo ponen presos, pero el que entra a un campo parece que no; yo me cansé de ir a Fauna para solucionar esto, pero prima la burocracia; no saben si prima la ley nacional o la provincial, no saben qué hacer con los perros”.

Concluyó que “los que roban saben que si se los encuentra con un novillo faenado no pasa absolutamente nada”.