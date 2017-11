Abuso sexual infantil en Río Colorado : condena de 10 años para el imputado empleado municipal

Se llevó a cabo en Choele Choel la audiencia donde el acusado de “abuso sexual reiterado con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la guarda de la menor, aprovechando de la relación de autoridad y de poder, además de la convivencia preexistente”, reconoció su culpabilidad en los hechos imputados y aceptó los términos del abreviado. Así mismo y como corresponde en este tipo de juicios, la madre de la niña prestó conformidad con el acuerdo.

Cabe recordar que este caso se inició con una denuncia realizada a partir de una investigación por pornografía infantil, que desencadenó en dos allanamientos y la detención del acusado. Dichas medidas, encabezadas por la fiscalías descentralizadas de Choele y Río Colorado arrojaron contundente prueba como resultado.

En su momento, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires contactó al referente de la Procuración General de Río Negro transmitiendo un informe del “National Center for missing and exploited children” en el que se constataba un caso de presunta pornografía infantil. El hecho había sido calificado por el organismo internacional como de prioridad máxima, ya que los protagonistas de las fotografías detectadas se correspondían con el titular de la cuenta y la víctima aparecía junto a él en fotos familiares.

A partir de allí se dio inicio a la investigación a cargo de los representantes del Ministerio Público Fiscal que en pocas horas pudieron corroborar la identidad del hombre y los domicilios cuyos espacios podrían ser los que aparecían en las fotografías, requiriendo al Juez de turno los mencionados allanamientos. En uno de ellos se encontró al hombre implicado, procediendo a su demora y posterior detención, ya que el lugar y las características físicas se correspondían con las imágenes.

En tanto que en la audiencia de ayer, el fiscal del caso Daniel Zornitta con el adjunto de Río Colorado Germán Balditarra expusieron al Tribunal integrado por los jueces Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Fernando Sánchez Freytes, a través del sistema de video-conferencia, los hechos que se le imputaron al hombre. “Ocurrieron en la ciudad de Río Colorado, entre marzo de 2016 y junio de 2017, aprovechando que se quedaba solo con la menor, hija de su concubina, perpetuó el delito”.

Las pruebas que sustentan la acusación fiscal se basa en el acta de los allanamientos practicados en la vivienda del hombre, acta de la denuncia penal, testimonio de cuatro personas, fotografías, prendas secuestradas, el informe recibido de “National Center for missing and exploited children”, así como el informe del Gabinete de Criminalística.

La defensora oficial Francisca Santos no se opuso a los hechos, ni a la calificación legal, tampoco a la prueba presentada por la fiscalía.

Fue entonces que el Tribunal homologó el acuerdo y condenó al hombre, que se encuentra detenido en prisión preventiva desde junio pasado, a 10 años de prisión efectiva.