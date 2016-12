Un acampe en El Bolsón resiste el loteo

cenas de vecinos de El Bolsón mantienen un acampe en pleno centro de la ciudad con el que le exigen al gobierno municipal que dé marcha atrás a la cesión de 850 hectáreas de una reserva natural a un emprendimiento inmobiliario detrás del cual está el magnate británico Joe Lewis, amigo personal del presidente Mauricio Macri. La iniciativa sigue cosechando el rechazo de distintos sectores y hasta hubo una marcha que movilizó a una cuarta parte de la población de esa ciudad rionegrina.

El acampe está emplazado desde el 16 de este mes en una plazoleta ubicada en San Martín y Belgrano, donde los habitantes de esa ciudad van rotando su permanencia sin que hasta ahora hubiera una señal de diálogo por parte del gobierno municipal.

Durante estas dos semanas recibieron el apoyo de agrupaciones, ONG y partidos políticos. El bloque de legisladores provinciales del Frente para la Victoria (FpV) presentó ante la Legislatura rionegrina un proyecto para que las tierras de Pampa Ludden cedidas por el intendente Bruno Pogliano (de Juntos Somos Río Negro) a la empresa Laderas el Perito Moreno S.A., le sea restituida al Estado provincial, por tratarse de una reserva natural. Los diputados nacionales María Emilia Soria y Martín Doñate se pronunciaron en el mismo sentido.

La resistencia del acampe también fue apoyada por artistas, como el cantante Raly Barrionuevo, quien dio un recital allí. Pero donde hay apoyos hay presiones. Hace tres días hubo un fuerte rumor de que las fuerzas de seguridad los desalojarían la plazoleta y por la tarde agentes de Prefectura merodearon ese espacio público. No fue más que eso. Sin embargo, por la noche fue arrojada desde una moto una botella con gasoil que estalló y produjo algunos daños.

Marcelo, uno de los vecinos que colabora con quienes acampan, relató a Página/12 otro modo de amedrentamiento: “A veces paran coches y baja alguien a afilar un cuchillo en el cordón de la vereda de la plaza”. Bruno, uno de los manifestantes, cuenta otro: “Pasan motos y con los dedos en forma de revólver hacen que nos disparan”.

“Las cosas están caldeadísimas”, graficó Jorge Ronco, miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. La resolución que entregó a la empresa vinculada al magnate Joe Lewis las tierras vecinas al Club Andino Piltriquitrón con la idea de urbanizar y crear allí una villa turística, generó una inmediata movilización que en cuestión de horas agrupó a 5 mil bolsonenses, de una población total de 20 mil.

Quienes acampan, en su mayoría, son estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, que se organizaron en distintas comisiones tanto para la organización interna como para las acciones con la comunidad. Bruno, estudiante de la licenciatura en Agroecología, destacó “el apoyo que se recibe de la población, que dona alimentos o se acerca a pasar algunas horas” con ellos.

Por día realizan dos asambleas organizativas, colaboran con las instituciones privadas donde se les permite el aseo y lograron que el Juzgado de Paz les designe una custodia policial nocturna para evitar agresiones.

Aseguran que no levantarán el acampe hasta que no se le devuelva al Estado las tierras entregadas a Laderas S.A. por parte de Pogliano, quien nuevamente no respondió a la requisitoria de este diario.

El gobierno comunal, en tanto, hizo circular durante estos días la versión de que el acuerdo con Laderas fue firmado para descomprimir la presión de un inminente juicio millonario contra la Municipalidad por haber hecho caer una resolución que en 2003 que permitía el loteo, y que luego quedó suspendido.

“No existe ninguna orden judicial que obligue a ello. Es más, hay varios fallos que rechazan el loteo”, puntualizó Ronco, y explicó que le empresa no tiene esa potestad porque “no tiene derechos reales ni derechos adquiridos” para entablar una denuncia formal. Por este motivo, porque la cesión de las tierras pudo haber sido producto de un arreglo extra judicial, la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra analiza iniciar una denuncia penal contra todos los involucrados en el tema que, al lotear y urbanizar un área protegida como reserva natural, transgrede la legislación ambiental.