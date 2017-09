“Con sus acusaciones, Lefiu sólo quiere desviar la atención para favorecer a su candidata”, aseguró Rulli

El secretario general de la Gobernación, Matías Rulli, expresó que el concejal de Maquinchao, a cargo de la Intendencia, Luis Lefiu, “repite una orden que le dieron sus jefes políticos y que consiste en denunciar al Gobierno Provincial sólo para desviar la atención y favorecer al candidato de su partido”. De esa forma, el funcionario provincial desmintió la acusación de Lefiu sobre la supuesta existencia de “un Municipio paralelo”.

“En principio me llama la atención que convoque a una conferencia de prensa a pocos días de la elección, eso es claramente un acto de oportunismo político. Pero lo peor de todo no es eso, porque está en todo su derecho de hacer una conferencia, sino la acusación que hace sin sustento. Además pone en duda la gestión del recordado Marcos Pérez, con quien podía disentir, lo que no puede hacer Lefiu es hacer campaña con datos falaces de una gestión cuya cabeza no se puede defender”, expresó Rulli.

Enfatizó que “Lefiu va a tener que responder donde corresponde los fundamentos de lo que salió a decir de modo oportunista en una conferencia de prensa a horas del cierre de campaña; una campaña que se hizo con mucha tristeza de nuestra parte porque es la figura institucional de Marcos la que se pone en juego, con nosotros, con la gente de su pueblo por la que siempre luchó, a diferencia de otros que ahora aparecen como los salvadores de Maquinchao después de haberle dado la espalda a un intendente que fue elegido categóricamente por el pueblo y de poner trabas a una gestión municipal clara y transparente, como la de Marcos Pérez”.

El funcionario agregó que “el Gobierno Provincial siempre ha sido respetuoso de la autonomía de los municipios y de ninguna manera se ha entrometido en Maquinchao. Solo ha cumplido con la presencia diaria, que es fuerte como en el resto de la Provincia porque es la premisa del gobernador Weretilneck, la de llevar soluciones a los rionegrinos sin centralizar todo en la capital”.

“Cuando el Gobierno Nacional que defiende Lefiu dejó sin obras a Maquinchao, como a tantas otras localidades rionegrinas, fue el Gobierno Provincial el que acompañó con obras y gestión, poniendo en valor a Maquinchao tal como se lo merece su gente”, destacó Rulli.

Me gusta: Me gusta Cargando...