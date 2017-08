Adiós a la mezcla: un adhesivo en pomo para levantar paredes

Mientras que el sistema de mortero convencional requiere un albañil y dos asistentes para asentar 800 ladrillos en un día, con la masa DunDun, un albañil y un ayudante puede levantar 2.500 ladrillos en el mismo tiempo.

Se trata de un mortero polimérico especialmente diseñado para la colocación de ladrillos cerámicos o bloques cementicios. El producto se popularizó en Brasil, y ahora llegó a nuestro país.

La masa proporciona la resistencia mecánica y durabilidad necesarias para la vinculación de bloques en una pared de mampostería. Con sólo la aplicación de dos cordones de un cm de diámetro cada uno. No requiere agua, energía eléctrica, arena, cal, cemento ni mezcladora.

El producto rinde 20 veces más que la mezcla común: tres kilos de adhesivo (196 pesos) equivalen a 60 de mezcla cementicia. Y también es impermeable.

El envase tiene forma de un sachet. Al cortar la punta, se transforma en una “manga de repostería” que permite aplicar el producto en forma sencilla y limpia.

Como desventaja, la masa no puede acomodar diferencias muy grandes entre un bloque y el otro, lo cual puede ocurrir cuando se utiliza con bloques o ladrillos de baja calidad. Además, el adhesivo no es apto para la mampostería estructural. Las normas vigentes para la ejecución de ese tipo de muros fueron diseñadas para morteros de cemento y requieren un centímetro de espesor en cada junta.

Antes de la aplicación

Almacenaje

Mantenga al producto almacenado en un ambiente seco, fresco y ventilado. Apilamiento máximo 5 cajas.

Indicación

La masa DUNDUN está indicada para la construcción de muros internos y externos, sin función estructural ni uso refractario.

Ladrillos

Es importante que los ladrillos y bloques utilizados sean uniformes, es decir que no haya diferencias dimensionales superiores a 3 mm entre una pieza y otra. Si esto ocurriera, resultará en dificultades de nivel y alineado de los mismos durante la construcción.

Importante

La masa DUNDUN está lista para su uso, no necesita agua. No agregue cemento, cal ni cualquier otra sustancia al producto..

Aplicador

El producto se puede aplicar con un tubo de lona, con una pistola de aplicación (ambos suministrados por el fabricante) o directamente desde el embalaje de 3 kg. En el caso de los envases en bolsa, puede introducir el contenido en la pistola de aplicación o corte la punta del aplicador y usar normalmente.

Preparación

Para no comprometer la adherencia, los ladrillos o bloques deben estar limpios, libres de arena, grasa, aceite o polvo.

La aplicación del producto en ladrillos ligeramente húmedos aumentará su tiempo de curado, pero no va a afectar su adhesión final. No se recomienda su uso en superficies completamente humedecidas (saturadas) ya que esto puede afectar a la adherencia final del producto.

Nivelamiento

Es necesario que la base esté perfectamente horizontal y a plomo antes de usar el producto. Por esta razón, se recomienda que la primera fila siempre sea colocada con mezcla convencional, corrigiendo las deficiencias existentes en el piso.