Ajuste en marcha: Weretilneck frena obras, contrataciones y horas extras

El gobernador Alberto Weretilneck puso en práctica una veintena de medidas para reducir los gastos en la órbita del Poder Ejecutivo, reconociendo haber tenido un déficit superior a los 2.500 millones de pesos en el ejercicio pasado.

Sin embargo, todavía no se conocen estimaciones respecto del impacto que tendrán esas decisiones dentro del ahorro que se pretende.

“Las complicaciones el año pasado fueron evidentes, y se notaron en el atraso en los cronogramas de pago de los empleados públicos, los compromisos con prestadores y proveedores y en la construcción de la obra pública” y “de continuar con este déficit un año más, llevaríamos a la Provincia a una situación sin retorno”; afirmó en un mensaje grabado en forma previa a la divulgación de las mencionadas limitaciones.

Puso como justificativo que “cuando el Estado entra en cesación de pagos traslada esa crisis al resto de la sociedad” por lo tanto “queremos garantizar que esté presente”.

Insistió en que “lo peor que le podría pasar a la Provincia hoy, es que su Estado entre en crisis y que no pueda cumplir con la tarea que todos los días los rionegrinos nos han encargado” con lo cual se trata de “un acto de responsabilidad” y en consecuencia “la Provincia tiene que gastar menos”.

Salarios con techo

El gobernador dedicó un amplio párrafo al sector laboral buscando desalentar las expectativas de incremento salarial por parte de los agentes que dependen del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, confirmó el 17% como techo de las próximas paritarias advirtiendo que “la primera obligación del Estado no es pagar sueldos, sino responder a las inquietudes y las demandas de la sociedad rionegrina”.

Luego enumeró una serie de logros alcanzados por los distintos gremios como la devolución de la Antigüedad, de la Zona Desfavorable, la recategorización, la estabilidad del personal contratado, en tanto que “los salarios docentes rionegrinos están dentro de los cuatro mejores del país; los de los policías figuran terceros en el país, y los médicos están muy por arriba del promedio de los del resto del país”.

Estas restricciones tomarán forma de Decreto el lunes próximo, y en su texto se invitará a adherir al resto de los poderes y municipios.

En cuanto a la suspensión de contrataciones, el Poder Ejecutivo deja abierta la puerta para cubrir vacantes que se haya producido luego de que el lunes se publique el Decreto respectivo o según las necesidades que resulten de la aplicación en los servicios en hospitales o establecimientos escolares.

Sobre la disminución de aportes a empresas públicas, por caso Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), fuentes oficiales aclararon a este medio que “deberá priorizar cosas” tomando en cuenta la necesidad que tiene de ampliar redes o servicios.

Fondos permanentes

Otro punto sensible está relacionado con la baja a un 50% de los fondos permanentes de las reparticiones, y que sostienen el funcionamiento de las áreas.

Al respecto, se explicó que la intención es revisar cómo se administran aunque de ninguna manera “vamos a dejar de prestar servicios”.

El Ministerio de Educación

–que este año debe encarar la reforma del Nivel Medio– deberá cambiar las reglas de juego acerca de las suplencias docentes en virtud de que el hábito era contratar reemplazos, que ante la ausencia de éstos, debían apelar a un tercero.

En ese sentido, se dispuso que la autorización se realizará bajo la responsabilidad de la Dirección de Personal a través de las Unidades de Gestión de los Consejos Regionales y en consecuencia no se podrán abonar las suplencias que no hayan sido autorizadas por esa vía.

• Suspender las nuevas Contrataciones bajo cualquier figura de Personal, a excepción de las áreas de Salud, Seguridad y Educación, que sólo podrán realizarlo para cubrir una vacante que se haya producido con posterioridad a la publicación de la presente norma legal o según las necesidades que resulten de la aplicación en los servicios en hospitales o establecimientos escolares. En el caso de Seguridad, quedan exceptuados los egresados 2017 de las Escuelas de Policía. Asimismo, queda suspendida la apertura de Cursos en las diferentes Escuelas de Policía.

• Suspender nuevas Locaciones de Inmuebles, debiendo racionalizarse los espacios físicos existentes en los edificios que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo Provincial, y considerar la revisión de los contratos vigentes.

• Los funcionarios provinciales e integrantes de los Directorios de Empresas Públicas no recibirán aumento salarial durante el año 2017.

• Suspender las Comisiones Oficiales de Servicios fuera del territorio provincial, de los agentes públicos del Poder Ejecutivo con rango inferior a Subsecretario.

• Limitar las Comisiones Oficiales de Servicios a un máximo de cinco días por mes y por agente.

• Suspender el inicio de trámites para nuevas Licitaciones Públicas y Privadas, exceptuando aquellas destinadas a la adquisición de medicamentos, prótesis y/o equipamiento hospitalario.

• Mantener los montos autorizados a licitarse en concepto de transporte, insumos, y mantenimiento por convenios del Ministerio y/o Consejo Provincial de Educación.

• Suspender a partir del 1 de marzo de 2017 la realización de Horas Extras, a excepción del área de Salud, a los efectos del cumplimiento del servicio específico en los hospitales de la provincia con su debida justificación, estableciendo una reducción del 25% de las guardias médicas y las horas extras en relación a lo efectivamente realizado a noviembre de 2016.

• Disminuir en un 35% el gasto en viáticos y pasajes y en un 40% el gasto de combustible, a excepción de las áreas de Salud y Policía.

• Instruir al Consejo Provincial de Educación a implementar para los casos de suplencias docentes que, la autorización se realizará bajo la responsabilidad de la Dirección de Personal a través de las Unidades de Gestión de los Consejos Regionales, no pudiendo abonarse las suplencias que no hayan sido autorizadas por esa vía.

• Reducir en un 20% las Transferencias Corrientes a Empresas Públicas.

• Intimar al Personal del Poder Ejecutivo Provincial, que se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, a que inicie el trámite pertinente de acuerdo a la legislación vigente.

• Disminuir en un 50% los montos autorizados de los Fondos Permanentes.

• Instruir al Ministerio de Economía a definir las cuotas presupuestarias conforme las posibilidades financieras y comunicar los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, quedando facultado, en función a variaciones no previstas en el flujo de recursos para modificar los montos a autorizarse a los distintos organismos.

• Disminuir en un 40% el cupo mensual otorgado para el uso de telefonía celular y proceder a la suspensión del servicio cuando se supere el mismo.

• Disminuir en un 35% el otorgamiento de subsidios, Aportes No Reintegrables, Becas, Ayudas Sociales y Transferencias a Instituciones.

• Instruir al Instituto Provincial de Seguro de Salud (IPROSS) a que los convenios con los prestadores a renovarse en el ejercicio fiscal 2017, mantengan los valores vigentes a la fecha.

• Establecer que las Autoridades Superiores de la Administración Pública Provincial y demás organismos del Estado, serán responsables de que en su respectivo ámbito, se extremen las medidas tendientes al control del gasto.