Alberto Weretilnek: “No soy quién para pedir la renuncia de Sergio Bergman”

Alberto Weretilnek, gobernador de Río Negro, se refirió a la performance del ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, a la hora de controlar el fuego que afectó durante los últimos días a su provincia, a La Pampa y el Sur de Buenos Aires.

El mandatario provincial sostuvo que “hay cosas que no se pueden evitar”. “Por la lluvia había pastos altos, en la noche del 21 de diciembre y 31 de diciembre cayeron 1050 rayos en la provincia de La Pampa y Río Negro. Y después hubo 15 días de variabilidad del viento”, detalló.

“No podría decir una opinión convincente sobre la tarea del ministro, no conozco su tarea ni el presupuesto. No lo he seguido cerca. Sería injusto de mi parte”. consideró el dirigente, en diálogo con Radio 10, sobre el desempeño de Bergman para combatir el fuego.

Consultado sobre si el funcionario nacional debería renunciar, sostuvo: “No soy quién”, para pedirlo. “Quien debe pedir la renuncia es el presidente de la República que es quien lo designó. Me parece que es él quien tiene que evaluar”, explicó.

Para finalizar, Wereltinek fue consultado por la ausencia del presidente Mauricio Macri y otros miembros del Ejecutivo en Rio Negro, a lo que contestó: “Y Cristina estaba en El Calafate. No cuestiono ni uno ni lo otro. El Estado tiene sus estructuras burocráticas y sus líderes en cada lugar. Con Frigerio (ministro del Interior) este tema lo he seguido de cerca. También con el ministro de Agricultura”.

“No quiero defender a nadie porque no soy integrante de Cambiemos, pero no en la cabeza del poder está la imagen de que lo que hay que hacer”, vaticinó.

Vuelve Macri y manda a Bergman a cotizar la “profecía apocalíptica”

Mauricio Macri enviará hoy a Sergio Bergman a cotizar las pérdidas sufridas por las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires a partir de los incendios que el ministro de Medio Ambiente había comparado con una “profecía apocalíptica”. El funcionario llegará a las 8.30 a Santa Rosa para reunirse con el gobernador pampeano Carlos Verna, luego se trasladará a Veladero y desde allí a la provincia de Río Negro donde visitará a productores de la localidad de Río Colorado afectados por el fuego.

El Presidente le encomendó a Bergman un relevamiento de las pérdidas ambientales, y económicas, sufridas por La Pampa y Río Negro y el sudeste de Buenos Aires a partir del incendio que quemó más de 800 mil hectáreas. El ministro deberá elevar un informe con estimaciones de los créditos y recursos que la Nación enviará a través de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), en principio, directamente a los municipios afectados. A pesar de que el fin de semana circularon versiones sobre una inminente salida del funcionario del gabinete nacional, en Casa Rosada minimizaron esa posibilidad al menos en el corto plazo.

En plenas vacaciones, Macri le pidió la renuncia a Alfonso Prat Gay y hoy, en su primer día de actividad oficial del año, apuntará a mostrar activo a Bergman para evitar nuevas bajas en el gabinete. El esquema busca oxigenar al ministro para intentar revertir la incapacidad exhibida durante las inundaciones, los incendios y el absurdo diagnóstico de “profecía apocalíptica” que obligó al funcionario a rectificarse públicamente a través de los medios.

Bergman viajará junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile, y con el vice ministro del Interior, Sebastián García de Luca. Tras haber estado el jueves pasado junto a los brigadistas en el foco de los incendios en La Pampa, el ministro de Ambiente supervisó el viernes las tareas de prevención que se realizan en los Parques Nacionales a través de los ICE (Departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias) en el Parque Nacional Lanín.

El Poder Ejecutivo Nacional podría avanzar con modificaciones en el gabinete a partir del segundo trimestre del año, cuando la campaña electoral ya esté explícitamente instalada y algunos ministros y secretarios sean consagrados como candidatos para las legislativas. La semana próxima se haría oficial la salida de Daniel Chaín de la Secretaría de Obras Públicas. El radical Buryaile dejará el Ministerio de Agricultura para ser candidato en Formosa. Otro radical, José Cano, titular del Plan Belgrano, acompañará al peronista Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación en la boleta de Cambiemos en Tucumán.

El encuentro Bergman-Verna, programado para las 9.00 de hoy, llegará después del portazo que pegó en noviembre el gobernador de La Pampa durante una reunión con sus colegas de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; Río Negro, Alberto Weretilneck; Neuquén, Omar Gutiérrez, y Mendoza, Alfredo Cornejo, en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) previos a la concreción de la presa Portezuelo del Viento. Verna abandonó ese encuentro con insulto incluido para Cornejo. La Pampa votó en disidencia el proyecto de la presa Portezuelo del Viento, pero se acordó, previo a la adjudicación de la obra, un estudio de impacto ambiental que ya fue presentado por Mendoza ante el Comité Ejecutivo de Coirco y un plan de manejo del agua de la presa que también ya fue presentado.

Además de los incendios y la tensión con Verna, Macri deberá hacer equilibrio con los gobernadores después de otorgarle a Vidal un adelanto de $25 mil millones por el Fondo del Conurbano. El Presidente convocó a los mandatarios provinciales para el 2 de febrero próximo con el fin de avanzar en la discusión de un nuevo esquema de distribución de impuestos. García De Luca defendió la transferencia de $25.000 millones al Gobierno de Vidal, al afirmar que el Ejecutivo nacional contempló “la necesidad que tiene la provincia, y el conurbano”.

Mañana a las 17.00, en el Salón Blanco, el jefe de Estado le tomará juramento a los titulares de las carteras de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo. El miércoles, Marci iría a la provincia de Córdoba para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María junto al gobernador peronista, Juan Schiaretti. En cuanto a la agenda internacional, Macri no será parte del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde el país estará representado por la canciller, Susana Malcorra.

El primer viaje confirmado es en febrero y el destino es España, donde se reunirá con su par ibérico, Mariano Rajoy, para mantener una reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa.