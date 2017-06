Alfonsín, duro con la cúpula de la UCR por el armado de listas: “Dejen de tener miedo”

Molesto con su propio partido por el armado de listas dentro del frente Cambiemos, el actual diputado Ricardo Alfonsín, hijo del difunto expresidente, criticó con dureza a la cúpula de la UCR al considerar que no tuvieron un mayor peso en la toma de decisiones.

“La UCR debe ponerse los pantalones largos, dejar de actuar como un convidado de piedra”, disparó furioso Alfonsín en declaraciones a FM La Patriada. Y explicó: “No estoy para nada de acuerdo con los procedimientos utilizados para resolver la cuestión de la selección de los candidatos en las listas. Yo te diría que ha habido una suerte de delegación de atribuciones propias por parte de la Unión Cívica Radical, de cesión de soberanía”.

Para el diputado “los candidatos de cada uno de los partidos que integran Cambiemos deben elegirse dentro de los propios partidos, no el que tiene una relación hegemónica hacia adentro de Cambiemos”. “Sin embargo, la UCR consintió que se actuara de esta manera”, agregó.

Alfonsín también le apuntó a Ernesto Sanz, un “ministro sin cartera” dentro del equipo más cercano al presidente Mauricio Macri, y lo acusó de actuar “casi como un representando del PRO en la UCR”.

“Estoy bastante disconforme con mi partido, sobre todo con el hecho de que no pretende, o no quiere, influir en las decisiones”, siguió el dirigente. Y remató: “Me gustaría que el partido se haga cargo de las diferencias y deje de tener miedo a la opinión pública, a quienes la administran y haga lo que deben hacer”. “Reclamar la conformación de un espacio donde pueda ser escuchado antes de que se tomen las decisiones. Si se hubiese hecho desde un principio, seguramente que muchísimos de los errores que está pagando la sociedad no hubiesen ocurrido”, fustigó.

Asimismo, Alfonsín habló de la “preocupación” que existe en algunos dirigentes de Cambiemos ante la posibilidad de que la expresidente Cristina de Kirchner se imponga en las elecciones. “Puede sonar exagerado, pero lo cierto es que si no quieren que gane Cristina, es necesario una cosa: el Gobierno debe empezar a hacer las cosas bien. Si no las hace bien, no va a ganar el Gobierno”.

Y concluyó: “Para que hagan las cosas bien hay que tomar decisiones correctas, para tomar decisiones correctas, la UCR debe ponerse los pantalones largos, dejar de actuar como un convidado de piedra, y decirle al gobierno las cosas que a nuestro juicio está haciendo mal. Nada de esto ha hecho la UCR, olvidándose de su razón de ser”.