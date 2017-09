Aplican cerrojo a la carne de cerdo del norte del río Colorado

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) decomisó el miércoles 66 paquetes de chorizo fresco de cerdo envasados al vacío que estaban a la venta en un reconocido supermercado de la región.

Los productos provenían de una planta elaboradora de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y no contaban con la certificación correspondiente.

La presidente del Cippa, Ianina Bascur, explicó el hallazgo se produjo en un operativo de rutina que se realizan en comercios y mercados de la provincia, en virtud del amparo que dictó la Justicia Federal en diciembre del año pasado, para que no ingresen a la provincia carne de cerdo ni alimentos derivados, que provengan de más a allá de la barrera de río Colorado.

Por ese motivo explicó que se trata de una “intervención precautoria”, esto quiere decir que los alimentos fueron secuestrados para determinar si se encuentran fuera de regla.

Sin certificados

En principio el supermercado donde se encontraron no tenía los certificados correspondientes, por lo cual los decomisos fueron destinados a la asesoría letrada del Cippa y ahora la empresa afectada deberá hacer un descargo correspondiente, donde podrá exhibir los documentos necesarios, en caso de que los pueda acreditar.

Bascur explicó que tanto la carne de cerdo, como sus productos derivados, para poder entrar a la provincia deben contar con un certificado veterinario internacional que garantice que el producto está libre de enfermedades, en especial de fiebre aftosa ya que la zona está declara como libre. De esta manera se evita que pueda existir una infección en la producción local.

Por otro lado explicó que los controles del Cippa no se realizan únicamente en los puentes de ingreso a Neuquén, sino que se constantemente se realizan inspecciones en distintos puntos y que en el último mes ya habían secuestrado chacinados de cerdo de los cuales no se pudo precisar su origen, como también incautaron cortes de carne de cerdo que no tenían documentación.

La zona ubicada al sur del río Colorado y Barrancas está reconocida como libre de aftosa pero donde no se practica la vacunación. Desde el año 2001 el Senasa impidió el ingreso de carne de cerdo como forma de precaución lo que ofició como motivo para que se desarrollara la industria porcina.

En Neuquén hay unas 6.000 madres de las cuales la mitad se encuentran en un establecimiento de Plaza Huincul que abastece a todo el sur.

“El Senasa le impone una competencia desleal. Las ventajas que tienen los productores del centro es el acceso a insumos baratos”. José Brillo, ministro de Producción y Turismo de Neuquén.

Qué dice la medida de la Justicia Federal

“Se prohíbe el ingreso de carne fresca de cerdo doméstico sin hueso (enfriada o congelada), y embutidos frescos a base de cerdo doméstico exclusivamente para consumo interno, de origen nacional, desde la zona libre de aftosa con vacunación, a la provincia del Neuquén”. Firmado: Carolina Pandolfi.