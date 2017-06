Aportes para La Adela de $2.000.000, a productores rurales afectados por los incendios

El Gobierno de La Pampa, a través de Vialidad Provincial, afectó fondos para las localidades afectadas por los incendios, en el último verano.

Fueron beneficiadas La Adela con $2.000.000, Bernasconi con $700.000 y Carro Quemado con $200.000.

Los fondos fueron destinados a la compra de materiales como postes, varillas y alambrados, con el objeto de continuar resolviendo las afecciones de los focos ígneos.

Este proceso de designación implica un trámite administrativo a partir del cual se van adjuntando los respectivos convenios con los municipios, luego estos entregan los materiales a los damnificados.

Cabe recordar que los incendios del verano arrasaron 1.300.000 de hectáreas de campos.



No aprenden más: hay productores que no hacen las picadas contrafuego

Los incendios de esta temporada han quemado a unas 1,5 millones de hectáreas. Las lluvias han generado suficiente pasto para que el ciclo pueda volver a repetirse en medio año. Sin embargo, hay productores rurales que no están invirtiendo en picadas contrafuego, denunció el Gobierno provincial.

El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Recursos Naturales, entregó aportes económicos, enmarcados en la Ley de Bosques Nativos, con la finalidad de realización y mantenimiento de picadas, en materia de prevención de incendios rurales.

Los productores beneficiarios fueron 30 y el monto total aportado desde Nación fue de 8,5 millones de pesos.

La entrega fue encabezada por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, y la directora de Recursos Naturales, Fernanda González.

Benini detalló los objetivos de los aportes otorgados y los pedidos efectuados a los productores rurales desde el Gobierno. “Tratamos de que con este financiamiento el productor pueda intervenir el bosque haciendo picadas y limpiándolas”, dijo. “Si bien estamos lejos de la temporada vemos que la iniciativa privada no ha tomado la dimensión de la problemática, vemos que hay mucha picada todavía sin hacer. Es fundamental que el productor entienda y colabore en esto, el incendio no tiene que transformarse en eso que no se puede detener, es normal que nos pase, pero no es normal la dimensión que toma. Como ya sabemos, estamos en emergencia, y con la cantidad de agua precipitada se generó mucho combustible, ya recibimos un informe del INTA que nos marca zonas calientes principalmente en caldenales y espinales. Es por eso las acciones que venimos desarrollando y la entrega de aportes a los productores en el día de hoy”, finalizó.