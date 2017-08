Aseguran que una activa vida sexual ayuda a prevenir la gripe

La actividad sexual ayuda de varias formas a tener más defensas y prevenir enfermedades, según revelan distintos estudios realizados por universidades extranjeras.

Por ejemplo, uno de ellos revela que un remedio infalible para combatir la gripe es tener relaciones sexuales.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Wikes en Pensilvania, una vida sexual activa previene las enfermedades respiratorias como la gripe, al fortalecer el sistema inmune de las personas.

Los científicos señalan que tener sexo una o dos veces por semana aumenta los niveles de inmunoglobulina A (IgA), un antígeno que se encuentra en la saliva y en las mucosas corporales.

Los investigadores detallan que la inmunoglobulina A es la principal defensa del cuerpo ante las enfermedades respiratorias como la gripe.

Éstas se unen a las bacterias que invaden el organismo y activan el sistema inmune para erradicar los padecimientos.

El estudio publicado en la revista New Scientist revela que las personas que tienen relaciones sexuales dos veces a la semana registran un aumento del 30% en los niveles de inmunoglobulina A.

La investigación también destaca que el sexo es una opción efectiva para combatir las enfermedades respiratorias, al incrementar la producción de células T (glóbulos blancos), las cuales ayudan a reforzar el sistema inmune.

El estudio revela que el sexo es un buen aliado para perpetuar la salud de quien lo tiene.

OTROS BENEFICIOS

En tanto, las razones científicas que proporciona la universidad norteamericana de Wilkes, Pennsylvania,en los cuales se revela que la vida sexual activa y constante podría ayudar al cuerpo a protegerse de diversas enfermedades, sube la apuesta en cuanto a enfermedades, males y molestias que se pueden prevenir con una vida sexual activa.

Todas las causas científicas están respaldadas por investigaciones sólidas.

Dolores de cabeza: la excusa no es válida, pues el estudio norteamericano señaló que el sexo es un excelente analgésico para el dolor de cabeza. El motivo es que cuando mantenemos relaciones sexuales nuestro cuerpo libera endorfinas que actúan como medicamento natural.

Depresión: tener relaciones sexuales funciona como un potente relajante físico y emocional. Un estudio de la universidad de Nueva York señala que el sexo oral, en concreto, funciona como un antidepresivo para las mujeres, ya que el semen contiene serotonina, melatonina y tirotopina.

Adiós insomnio: la ciencia demuestra que tener sexo ayuda a conciliar el sueño. Después de mantener relaciones el cuerpo se ve inducido a un estado de relajación y bienestar que nos ayuda a dormir.

Incontinencia urinaria: un problema bastante molesto que parece difícil de solucionar. Una de las razones es porque mejora la fortaleza del piso pélvico, cuanto más fuerte sea la zona, menos pérdida tendremos que enfrentar.

Dolores musculares y articulares: el sexo es un remedio para cuidar nuestros huesos y las articulaciones. La estimulación vaginal en las mujeres aumenta la tolerancia al dolor, también actúa como analgésico en los dolores menstruales.

Protegen el corazón: según el estudio de la universidad de Wilkes para los hombres tener una vida sexual activa se traduce en disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y activar la circulación.

Cáncer de próstata: las relaciones sexuales pueden proteger al hombre de este tipo de cáncer, pero ojo, sería necesario que él eyacule por lo menos cinco veces a la semana, según la revista científica The Journal of the American Medical Association.

Cáncer de mama: una investigación de la Universidad de Carolina del Norte asegura que las mujeres que practican sexo oral tienen menos riesgo de padecer cáncer de pecho. El semen contiene B12 y C, calcio, fósforo, magnesio, potasio, zinc y proteínas.