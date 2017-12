ATE Municipales de Río Colorado sigue de paro por 24 horas

Luego que se suspendiera el tratamiento de la nefasta Reforma Previsional en la Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió realizar un nuevo Paro Nacional por 24 horas durante la jornada de hoy viernes 15 de diciembre. En la misma línea se manifestó la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro y Los trabajadores Municipales de Río Colorado..

Motiva la medida de fuerza el rechazo rotundo al vergonzoso accionar del Gobierno en el parlamento que, pese a la gran negativa del pueblo argentino a la ley, intentó forzar la sesión legislativa. Del mismo modo, el Sindicato y la Central repudian la violenta respuesta del Ejecutivo Nacional, mediante sus fuerzas represivas, a la expresión popular que tuvo lugar durante los últimos dos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La conflictividad va en aumento y nosotros debemos garantizar que la voz del pueblo siga escuchándose. Nos quieren arrebatar todos nuestros derechos y despojarnos de nuestros sueldos para dárselos al empresariado nacional y extranjero”, señaló el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.

En Río Colorado nuevamente nos concentramos a las 9 de la mañana en nuestra sede de calle Yrigoyen.

“Convocamos a todos los trabajadores estatales y privados a manifestarse y movilizar durante la jornada de mañana. El Gobierno habla de diálogo pero no quiere escuchar. Debemos alzar fuerte nuestra voz en defensa de nuestros puestos de trabajo, en defensa de nuestros pibes y nuestros abuelos”, concluyó Aguiar.

Para el Sindicato y la Central Obrera, el Gobierno no muestra reparos en imponer sus propuestas neoliberales por la fuerza y mediante la violencia física e institucional. Lostrabajadores deben mantenerse en alerta frente a nuevas acciones del Gobierno que intenten aprobar la Reforma “entre gallos y medianoche”.

“Hoy (por el jueves) y mañana en las calles se manifiesta el pueblo argentino. El Gobierno quiere reducir el universo de manifestantes, indicando que todos somos militantes del partido del Gobierno anterior. En las calles están representadas distintas organizaciones del campo popular que pertenecemos a muchas agrupaciones sindicales, sociales y políticas. No se puede tapar el sol con una mano. Las reformas del Gobierno son nefastas y debe entenderlo”, sentenció Manuel Hermida, Secretario Adjunto de CTA Autónoma de Río Negro.

Es que, pese a la cerrazón del Poder Ejecutivo Nacional, quedó en evidencia el rechazo del conjunto de la sociedad a la Reforma Neoliberal que postula. Principalmente porque modifica el cálculo de aumentos que se aplicaría a partir del año próximo tanto para los actuales jubilaciones como los futuros, además de retacear la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH).