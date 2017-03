ATE ya bloquea la ruta en Río Colorado y en varios puntos de la provincia y demanda una urgente convocatoria a paritarias

Tal como se había anunciado, minutos después de las 9 de la mañana, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó con el bloqueo de rutas en varios puntos de la provincia, con el objetivo de demandar una urgente convocatoria a paritarias y poder discutir la retrasada pauta salarial para el año 2017.

“Nosotros estamos en las rutas, pero es el Gobierno con sus imposiciones, falta de sensibilidad y diálogo el que nos empuja a ellas”, sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y remarcó que “se están metiendo con lo más preciado de los trabajadores que es su salario y la posibilidad de garantizar los alimentos en sus hogares. Está siendo afectada directamente nuestra dignidad. En este 2017 nos quieren bajar nuestros sueldos, mientras siguen regalando la provincia a los Lewis y permitiendo el saqueo de nuestros recursos”.

“Están dejando sin prestaciones al pueblo. También debemos debatir porque el Estado rionegrino se aleja cada vez más de las necesidades de la gente”, agregó el dirigente estatal.

El corte previsto en los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén ya se inició y la modalidad es con interrupción total del tránsito.

También los estatales comienzan a concentrarse y dan comienzo a las protestas sobre los otros puntos elegidos (Cinco Saltos/Centenario – Viedma/Patagones – San Antonio Oeste – Río Colorado/La Adela – Bariloche y El Bolsón), decidiendo de manera autónoma y en los próximos minutos en cada lugar si los bloqueos son totales, parciales o intermitentes.

El sindicato reclama un aumento salarial del 40% con retroactividad al mes de enero para todos los agentes de la Administración Pública Central, considerando una provocación el intento del Gobierno de imponer un techo del 17% a las paritarias y el ofrecimiento formalizado a los docentes el último viernes de solo un 14% y en cuotas.

Por otro lado, desde ATE se rechazan las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional que encabeza Mauricio Macri y el recorte de gastos en el Estado impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck, ya que desde que se dictó el decreto respectivo se verifica una clara afectación sobre las prestaciones públicas y servicios esenciales como el de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad.

Los hospitales están teniendo serias dificultades de funcionamiento, las farmacias de los nosocomios no tienen medicamentos básicos y de los más utilizados, existe carencia de jeringas, gazas, alimentos para garantizar la dieta de los pacientes internados y son varios los servicios con guardias mínimas por falta de recurso humano.

El Gobierno no aprovechó el receso de verano y el achique presupuestario impactó en todas las escuelas de la provincia, ya que no se realizaron los trabajos, ni las inversiones necesarias para las tareas de mantenimiento general, reparaciones, refacciones edilicias y otros. Son cientos los establecimientos educativos que no se encuentran en condiciones para iniciar con normalidad el ciclo lectivo.

Luego del ajuste decretado por el Poder Ejecutivo la crisis que atravesaba el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se ha visto agravada y se han caído todos los programas sociales en curso y políticas de contención, generando el desamparo de miles de familias en riesgo de vulnerabilidad social.

Por último, el gremio se opone al mega-endeudamiento del Plan Castello señalando que la provincia ingresará en un ciclo de compromisos con el mercado financiero internacional, que será imposible de sostener y comprometerá a las futuras generaciones de rionegrinos.