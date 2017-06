Avanza en la tarea de juntar avales la lista que encabeza Sabbatella para las PASO del FpV

“Necesito expresar el orgullo y la emoción que siento al ver a los compañeros y compañeras recorriendo las calles juntando avales, en la cordillera hace frío y nieva, en el valle llueve, en Viedma y Línea Sur estamos con fuertes vientos, sin embargo el apoyo aparece y nos llena de esperanza”, comenta Mario Ernesto Sabbatella quién junto a Andrea Galaverna, Roberto Rodríguez y Cora Cabrera van a las PASO del FpV como pre candidatos a Diputados Nacionales.

Desde Bariloche Andrea Galaverna expresa agradecimiento a todos los que acompañan con sus avales, “la ciudad atraviesa una tormenta de nieve y frio como hace años no teníamos, sabemos del sufrimiento de muchos ciudadanos y ciudadanas que hace ya dos inviernos no pueden pagar el gas, la garrafa social no alcanza, los jubilados tienen que repartir $6000 entre medicamentos, servicios públicos y/o alimentos, y mientras el municipio sigue rellenando baches, más de un 25% de la población se viene a pique sin trabajo y perdiendo derechos”. Galaverna con dolor recuerda que hoy 17 de junio, se cumple otro aniversario de tal vez uno de los días más tristes de Bariloche, al conocer los casos de gatillo fácil, donde la policía asesinó a tres adolescentes y jóvenes barilochenses. “Aún la justicia no ha llegado a estas familias y como sociedad debemos cargar con este duro pendiente”.

Por su parte Roberto Rodríguez que junto a Mario Sabbatella y Cora Cabrera se reunirán en Allen, en la Unidad Básica, expresa que “el apoyo es inmenso en el colectivo de los pequeños productores y la agricultura familiar, convivimos con la baja del 65% de los productores de carne porcina, convivimos con las dificultades debido a la importación de todo el sector fruticultor, lidiamos a diario con la pérdida de trabajo formal e informal en todas las áreas productivas que nos llenaban de orgullo hasta hace solo año y medio, es por eso que el pueblo sabe dónde poner su aval y su voto”, recalca Roberto Rodríguez quién se mueve incansablemente por toda la provincia, sin dejar de lado los parajes y pequeños poblados.

Desde Allen, Cora Cabrera manifiesta que “Más allá de que el cerco mediático de los grandes medios nos trate de silenciar, más allá de los slogan mentirosos de muchos y de las excusas para evitar hablar de la foto con Massa, nosotros sentimos en el territorio el apoyo de las bases, nos queda una semana para presentar los avales y lo estamos logrando. En cada localidad hay un esfuerzo militante altísimo, igual necesitamos de todos los que puedan dar su aval, el Amor vence al Odio, y la gente sabe de nuestro sello nacional y popular, Cristina sabe de nuestro esfuerzo y vamos a dar la gran batalla junto a Unidad Ciudadana”.

Los pre candidatos a Diputados Nacionales están en la calle, están con la gente. No existen fotos trucadas, ni discursos oportunistas, el trabajo es duro y es real, la emoción es fuerte y el cansancio pesa pero pesa junto con la alegría de sentirse en carrera. Así lo demuestra una anécdota que recorrió la intimidad de Fuerza Nacional y Popular: se trata de un hombre mayor, un jubilado que reconoció a Mario Sabbatella y cruzó la calle llamando su atención, al llegar le dijo “yo todavía estoy para dar una batalla más, contá conmigo, y gracias pibe por meter juventud en el partido”.

En medio de tanto esfuerzo gestos como éstos emocionan, y son el alimento de los ciudadanos y ciudadanas que se mueven por convicción. Hay esperanza, aires de renovación en el Frente para la Victoria, con respeto pero con mucha necesidad ciudadana de ver una renovación, el pueblo apoya esta oportunidad en las PASO para Fuerza Nacional y Popular.

Cualquier ciudadano afiliado al Partido Justicialista, Kolina o Frente Grande puede sumar su aval en cada ciudad, solo presentando su DNI. Se puede consultar en el facebook de cada ciudad llamados “Agrupación Fuerza – nombre de la ciudad – Rio Negro” o bien al mail MarioSabbatellaPrensa@gmail.com

Nuestra conductora un día nos dijo “Cuando sientan que aquellos en los que confiaron y depositaron sus votos no los representan, tomen su bandera y sepan que son los dirigentes de su propio destino y el constructor de su vida”. Nuestra bandera ya está ondeando por los cielos de Río Negro.