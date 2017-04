Barbeito trabaja para poner en marcha el Partido Renovador de Massa, reivindicando su pluralidad y no que se peronice

El exministro de Educación y excandidato a gobernador de la UCR, César Barbeito, confirmó su alineamiento con el “massismo” y que trabaja para el reconocimiento legal del Partido Renovador –eje del Frente Renovador- en la provincia. Adelantó que en las próximas semanas comenzarán con la tarea de afiliación y, si dan los tiempos, pretenden participar de los comicios de octubre. Reivindicó al espacio como una conjunción de adherentes que provienen de distintos partidos políticos e independientes, y por lo tanto no quiere que el Partido Renovador “se peronice”, más allá que gran parte de sus principales dirigentes provienen del justicialismo.

Barbeito señaló a APP que si Sergio Massa obtuvo en Río Negro unos 90 mil votos en el 2015 fue por los que buscaban una alternativa tanto a Daniel Scioli como a Mauricio Macri, y que ahora se deberá ver en las próximas elecciones si esa adhesión sigue vigente, más allá que las encuestas marcan un buen posicionamiento de Sergio Massa. “El Frente Renovador tiene mucho para crecer pero falta trabajar en este sentido”, aseveró.

Dijo que ha dialogado con el dirigente gastronómico y exlegislador Roberto Vargas, que también adhiere al “massismo”, y reivindicó que haya distintos grupos que en la provincia trabajen con el mismo objetivo de construir este espacio referenciado en Sergio Massa. “Todos vamos a confluir”, aseveró.

Explicó sobre la organización del Partido Renovador que “hemos presentado la primera instancia ante la justicia electoral que son las fichas de adhesión y en los próximos días comenzaremos con las afiliaciones”.

Expresó que “estamos caminando la provincia” y las expectativas “son favorables”.

Ratificó a la agencia APP que la “massismo” adhieren “independientes y gente de todos los partidos, que por uno u otro motivo no han sido contenidos, y ven al Frente Renovador un espacio que les permite trabajar hacia adelante, con una visión de provincia más integrada”. “Queremos evitar la peronización del Frente Renovador, que es un espacio nuevo donde hay muchísimos dirigentes radicales; una cosa es que tenga relación con distintos dirigentes peronistas y otra que se peronice, ya el justicialismo tiene su espacio, su partido”, aseveró.

Ratificó que “si llegamos con la conformación, vamos a participar de las elecciones de octubre, y sino estaremos preparados para las próximas”.

Respecto a un eventual acuerdo entre Sergio Massa y Martín Soria, para que el Partido Renovador no participe en octubre, indicó que “Massa está hablando con todos los sectores y dirigentes, eso es importante; hoy por hoy no hay ningún acuerdo o por lo menos no estamos enterados”.

Al consultársele cómo ve al gobierno provincial, expresó que “está bastante complicado, una vez que comienza esta falta de disponibilidad de recursos sabemos lo que pasa, la provincia ya ha vivido esto, lo que se puede proyectar es pagar los salarios solamente y estamos con un fuerte endeudamiento; es un momento delicado”.

Consideró que hace falta diálogo y que todos deben hacer un esfuerzo “para que la provincia siga caminando”, subrayando que “falta un debate de cómo puede ser el futuro en la provincia”.

Sobre el Plan Castello, que impulsa el Ejecutivo provincial, opinó que “si uno se va a endeudar por una cifra tan importante, lo haría para el desarrollo de la provincia, hay que poner en funcionamiento las economías regionales y allí deberían estar los recursos”. Debe ir “a movilizar la economía de la provincia” y superar el parate actual, ejemplificando que en la Zona Andina “hace falta la presencia del Estado” precisamente para potenciar sus actividades económicas.

“La provincia necesita un Plan Castello productivo, no sirve poner recursos en infraestructura si no se pone en marcha la producción”, aseveró.

Sobre el gobierno nacional, dijo que tienen que hacer cambios, más allá que se mantengan en su línea política, porque no han logrado movilizar la economía.