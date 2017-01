Bergman dice que ni piensa en irse

El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, dijo ayer que “en absoluto” piensa en renunciar y que tampoco recibió una insinuación del presidente Mauricio Macri en ese sentido. Aseguró que está trabajando “a la altura de las circunstancias” frente a los incendios que afectan a Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Bergman dijo que las versiones acerca de su alejamiento del cargo “son rumores y son trascendidos que no tienen ningún asidero” y subrayó: “Con total frontalidad y tranquilidad, no solamente no tengo previsto renunciar sino que continúo haciendo mi trabajo como corresponde, cosa que hice desde el primer momento”.

Sobre la dura crítica que le hizo el gobernador pampeano Carlos Verna, el ministro no quiso entrar en una polémica aunque adelantó que cuando pase la emergencia “va a tener que rendir cuentas también por sus responsabilidades por cómo se manejó en estas circunstancias y en esta situación”. “Fundamentalmente en La Pampa, cuántas hectáreas, cuántas veces, durante cuántos años se fueron incendiando y cuánto el trabajo de previsión y el manejo de estas situaciones hacen a la diferencia de lo que está sucediendo hoy” allí, en comparación con Río Negro y Buenos Aires.

Los datos preliminares arrojan que el fuego en Río Negro afectó a unas 530.000 hectáreas, equivalentes al 20 % de las superficies de campos destinados a la producción ganadera y unos 208 productores fueron los perjudicados. Hubo unos 2.000 animales vacunos muertos en los focos de incendios.

Bergman aseguró que “actuamos inmediatamente movilizándonos, estando a disposición de cada una de las provincias” que lo pidieron pero, reconoció, “no es lo mismo lo que sucedió en La Pampa, con Río Negro y con la provincia de Buenos Aires”.

El rabino explicó que el artículo 12 de la ley de manejo del fuego “establece con muchísima claridad que en la fase 1, que es cuando surge un fuego” las tareas de prevención son competencia de las provincias y el sistema nacional “no puede intervenir hasta que la provincia” lo solicita.

El ministro contó que la misión de su cartera en ese tipo de emergencias es “de articulación y coordinación y ya desde el mes de octubre se emitieron todos partes tempranos” y la cartera trabajó junto al INTA, el Servicio Meteorológico Nacional y con la Defensa Civil de cada región.

Además, rechazó que el Ministerio haya subejecutado en 2016 las partidas para actuar en el control de incendios. Por el contrario, aseguró que “ejecutamos un 151 por ciento del presupuesto en manejo de fuego”.

