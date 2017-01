Bergman llegó a la zona de los incendios, pero no trajo respuestas

(NOTI-RIO) La visita protocolar por la pequeña localidad Pampeana de La Adela y la Rionegrina de Rio Colorado del Ministro de Medioambiente de la Nación, Sergio Bergman, dejó un sabor a poco para los productores ganaderos que se vieron afectados por los fuegos en los campos e intentó salir airoso de los duros cuestionamientos hechos del sector productor asía el gobierno nacional, asegurando que su cartera está “trabajando y colaborado con las jurisdicciones locales desde la primera alerta y estamos conformes con eso y principalmente vine a estar cara a cara con los bomberos y brigadistas para saludar por el esfuerzo y el coraje para luchar en un incendio sin precedentes.”

Y ante los distintos reclamos y solicitudes manifestó que “Mi área no tiene competencia en el alcance de la Emergencia o en la disminución de la carga fiscal, pero transmitirá personalmente los reclamos a las aéreas que corresponden.”

Los enormes y devastadores incendios en las zonas rurales de La Adela y Río Colorado que dejó miles de hectáreas desbastadas por el fuego, causando una importante mortandad de animales y millonarias pérdidas de alambrados perimetrales, movilizó en la últimas horas a funcionarios nacionales y provinciales, buscando acallar reclamos.

El intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, en la misma sintonía que el gobernador Carlos Verna, había afirmado que “Los primeros focos de incendio comenzaron a principio de noviembre y que desde Nación no hubo un contacto directo hasta la llegada de Gendarmería para colaborar con el trabajo en la ruta con la Policía de La Pampa”.

Las primeras evaluaciones en la provincia de La Pampa se quemaron unas 380 mil hectáreas y 70 mil animales afectados y algunos focos activos sin control al que el Rabino los catalogó como “una especie de profecía apocalíptica”.

“Venimos a tomar contacto con los pobladores por lo que va a pasar el día después, para ayudar y colaborar con los afectados, mientras que los bomberos estén con la guardia de ceniza, estableciéndose como emergencia agropecuaria todo el tema de alambrados y alimentos para el ganado.” Además de la propuesta de trabajar ante la AFIP una propuesta de orden fiscal y con una posible exención tributaria para los productores ganaderos afectados por las llamas.

El funcionario nacional llegó a La Adela con más de 2 horas de retraso, mantuvo un breve contacto con el sector ganadero que le reclamo, que se trabaje en las modificaciones de la actual ley de bosques “Es una ley demasiado dura y no tiene contemplaciones en esta zona en particular (La Adela), porque no permite tocar ninguna planta más y ese efecto de no poder tocar nada, nos generó este desastres. Tenemos que llegar a una ley que se adapte mas preservando el medio ambiente, pero no al extremo que nos juegue en contra como en este caso.” Le solicitó uno de los presentes.

También le solicitaron una consideración especial de la AFIP para los afectados en los incendios y le pidieron la urgente intervención al gobierno nacional la homologación rápidamente la emergencia de desastre agropecuario a nivel nacional. “Porque en la sequía los productores vendieron forzosamente sus animales y debieron pagar ganancia y no queremos que eso vuelva a ocurrir, si existiera productor que debiera vender obligatoriamente sus vacas a un precio irrisorios porque no le puede dar de comer. Seria vergonzoso.” Reclamó otra de las personas.

Y como repuesta del Ministro nacional, acompañado de funcionarios provinciales y legisladores provinciales del PRO y del PJ. “Voy a tomar el pedido de ustedes y se lo voy a llevar al Ministro Ricardo Buryaile, que declaró esta situación de emergencia. Además que disponga el mecanismo de las prioridades del posteo, alambrado y suministro de alimento para el ganado.” Y agregó “Supongo que ustedes se organizaran para un empadronamiento de las necesidades y que tenga transparencia para que los recursos que se pongan a disposición lleguen a quienes tengan las necesidades y no es un acto discrecional.”

Dentro en su repaso el funcionario destacó que “El ordenamiento territorial cambió y esta es una zona va a requerir un permanente monitoreo y control como esta denominada zona de riego permanente.”

En otro punto Bergman en reiteradas ocasiones dijo “Nosotros venimos al campo para estar cara a cara con la gente. Y asegurarnos que nuestros brigadistas y nuestros bomberos, no reciban felicitaciones virtuales, sino formales, reales es acá en el terreno. No es lo mismo para esa gente que puso el cuerpo y el alma en la línea de fuego, que lo feliciten por el twiter. O que vengan hasta acá para hacerle el reconocimiento.”

Me gusta: Me gusta Cargando...