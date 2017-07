Bizarro: Sergio Massa inspiró su campaña… ¿en Elvis Presley?

Las similitudes entre los besos que le da a su mujer y los modismos en escena del Rey del Rock and Roll no sólo se notan en el líder del Frente Renovador. A los políticos argentinos que compiten en las PASO 2017, el rock les viene bien. El escenario de Durán Barba y CFK. Quién es el publicista del tigrense.

Como todos los argentinos saben, recién empezó la campaña previa a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 2017 (PASO) y ya hay tela de todo tipo para cortar. Y parte de esa tela está relacionada a la manera en la que los distintos candidatos se dirigieron a sus simpatizantes en el momento de oficializar sus candidaturas. El modelo “escenario redondo al centro con el que el candidato puede ver a toda la gente” fue una innovación que presentó Mauricio Macri, vía el ecuatoriano Jaime Durán Barba, cuando era candidato a presidente, y que hoy fue copiado por casi todas las fuerzas políticas de la oposición: de ahí que se hablé de la “duranbarbarización” de quienes en este momento se oponen a Cambiemos. Pero en realidad el antecedente de ese tablado es otro, y tiene que ver con la cultura rock.

En 1968, Elvis Presley estaba en la lona: su cuarto de hora como Rey del Rock and Roll ya había pasado, de la mano de decisiones funestas para su carrera como cumplir el servicio militar en una base estadounidense en Alemania y transitar una carrera de actor para la que no estaba dotado. Su manager, el coronel Tom Parker, lo quiso convencer para que al terminar ese año filmara un especial televisivo de canciones navideñas: un mercado que aún hoy es lucrativo para los músicos. Pero por primera vez en su carrera Elvis se negó y craneó otro especial para la tele, en el que se vestiría de cuero negro, empuñaría por primera vez en gran parte del mismo una guitarra eléctrica y se reuniría con su vieja banda de los 50 para recrear sus clásicos.

El Comeback Special (así se lo denominó) tuvo picos de rating inimaginados para ese entonces y, en palabras del crítico de rock estadounidense Greil Marcus, “salvó la carrera de Elvis”. Una de sus innovaciones fue el escenario: un cuadrado montado en el centro del estudio, en el que los músicos se miraban entre sí, bromeaban e ejecutaban a la perfección esos temas que hicieron de Elvis el Rey. ¿A qué les hace acordar la manera en la que está montado ese tablado? Como ven, Durán Barba no invento nada…

La carrera de Elvis siguió, y para 1970 ya estaba de nuevo en su apogeo, entre residencias en Las Vegas y Hawaii, más giras por la totalidad de los Estados Unidos (recordemos, una vez más, que Presley jamás tocó en otro lugar que fuera su país natal). La película That’s The Way It Is muestra lo que era un show suyo por aquel entonces en hoteles de cinco estrellas, y con su carisma intacto.

“Love Me Tender” era uno de los temas en los que más brillaba, saludando con besos a sus fans, que a veces no dudaban e iban más allá de un simple saludo para demostrarle a Elvis todo su caudal amoroso. Una de las beneficiadas por los besos de Elvis era su esposa Priscilla, tal como se ve en el video extraído del filme. ¿No les recuerda a Sergio Massa besando a su esposa Malena en el lanzamiento de su campaña en el Tigre, a los 4:19 minutos de este video? Vean, comparen, saquen sus conclusiones y, de paso, escuchen al Rey: algo que siempre hace bien al espíritu.

Puede ser una mera casualidad o el desliz de dos apasionados, pero en marketing político nada puede asumirse como casual. Detrás de la campaña de Massa se erige la figura de Darío Lanis, un publicista con un perfil mucho más bajo que Durán Barba, pero con mucho trabajo por estos días.

El portal Infobae reveló que Lanis trabaja a la vez para el líder del Frente Renovador y para Martín Lousteau, en su campaña porteña. En ese distrito podría tener una superposición de clientes, ya que se comenta que Lanis estaría asesorando a Daniel Filmus, eterno candidato K.

Así y todo, al publicista no se le podría achacar el fallido publicitario del ex ministro de Educación, que se hizo viral en Twitter al criticar la falta de trabajo actual con una foto en la que se observa un cartel en el que se busca un asistente de cocina.

