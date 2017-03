Bonafini: “Carlotto es una traidora”

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cruzó hoy duramente a su par de Abuelas, Estela de Carlotto, por la reunión que mantuvo esta semana con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lo cual consideró como una “traición” y subrayó que su entidad pasó a ser “una organización política” porque “hay muchos vendidos” en los derechos humanos.

“Quiero hablar un poco de traiciones y entregas”, comenzó su discurso la referente de los derechos humanos, quien criticó que “Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los comedores”. En el marco de la tradicional ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, que se realizó en forma normal luego de que el Gobierno porteño retirara los atriles de cemento de los alrededores de la Pirámide, Bonafini se mostró molesta con la actitud de su par y subrayó que “cada vez más firme y fuerte está la diferencia y es política” con Abuelas de Plaza de Mayo.

“Para nosotros el Gobierno completo, no hay ni uno que se salve, son nuestros enemigos. No somos iguales, no nos parecemos y no queremos que nos digan ´abuelas´: somos madres. Cada vez más firme y fuerte está la diferencia y es política”, lanzó. Y agregó: “No es una diferencia de una más mala y otra más buena, una más peinada y otra más despeinada. Es política la diferencia. Profundamente política”.

Asimismo, en la previa del aniversario número 41 del último Golpe de Estado, Bonafini ratificó su apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner y destacó: “Las Madres no somos más un organismo de derechos humanos, porque hay muchos vendidos”. Sus críticas responden al encuentro que el pasado lunes mantuvo Carlotto con Vidal, quien ofreció la colaboración del Gobierno provincial en la búsqueda de los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados durante la dictadura.

“Somos una organización política y ahora sí con partido, porque nuestro partido es el kirchnerismo. Somos de Cristina, de Cristina a muerte”, manifestó. Finalmente, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se refirió a la marcha y el acto que se realizará este viernes en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar: “Mañana (viernes) va a ser un día de recuerdo, de memoria y de grandes reclamos. Reclamos políticos, de trabajo, de educación, de formación, de hospitales. Nos quieren sacar el PAMI, nos quieren sacar todo. Lo único que no nos van a poder sacar es la Plaza”. “Nunca quisimos estar en un escritorio. Siempre fuimos mujeres de la calle. Los problemas más graves los pueblos los solucionan en las calles. Ni con la Justicia, ni con los parlamentos. En las calles y movilizados”, concluyó.