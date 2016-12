Hace instantes Ascenso del Interior accedió al borrador de las Zonas del Federal C 2017

El torneo contará con 310 equipos y otorgará 16 ascensos divididos en 8 regiones, coincidente con el Federal B

El Torneo tiene fecha de incio el 29 de Enero de 2017.

SUBZONA SUR – 1 ASCENSO

Formato:

18 equipos en 5 Zonas. Clasifican 8 equipos.

Clasifican 1° y 2° de las 3 Zonas de 4 equipos y el 1° de las 2 Zonas de 3 equipos. Total 8 equipos.

Primer Play Off: 8 equipos

Segundo Play Off: 4 equipos

Tercer Play Off: 2 equipos (FINAL)

ZONA 1

J. J. Moreno de Puerto Madryn – Liga del Valle del Chubut

Independiente de Trelew – Liga del Valle del Chubut

Belgrano de Esquel – Liga de Esquel 1

Juventud Unida de Gobernador Costa – Liga de Esquel 2

ZONA 2

Independiente de Esquel – Liga de Esquel 3

Dina Huapi de Bariloche – Liga de Bariloche

Estudiantes Unidos de Bariloche – Liga de Bariloche

ZONA 3

Deportivo Villalonga de Villalonga (Bs.As.) – Liga Rionegrina (Viedma)

Defensores de Buena Parada de Río Colorado – Liga de Río Colorado

Deportivo Las Grutas de Las Grutas – Liga Rionegrina (Viedma)

ZONA 4

Belgrano de Los Menucos – Liga Rionegrina (Viedma)

Atlético Regina de Villa Regina – Liga Confluencia (Cipolletti)

Unión Alem Progresista de Allén – Liga Confluencia (Cipolletti)

Atlético Lamarque de Lamarque- Liga de Avellaneda (Luis Beltrán)

ZONA 5

Club Atlético Maronese de Neuquén – Liga de Neuquén 1

Asociación Deportiva Centenario de Centenario – Liga de Neuquén 2

Pacifico de Neuquén – Liga de Neuquén 3 –

Alianza de Cutral Co – Liga de Neuquén 4 – Descendido Fed.B