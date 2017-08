Bruno González “Quiero que venga Leo, no Messi”

(NOTI-RIO)“Nosotros los queremos y los apoyamos en los Mundiales como si fuera nuestra Selección, pero hay una cosa que no entendemos -me dice un colega catalán independentista mientras continuamos trabajando en nuestro partido de turno- ¿cómo puede ser que no hayáis sido campeones del mundo teniendo a Messi?”.

Ahora pensemos juntos, hay algo de razón en este planteo, necesitamos dejar de ser la Selección de Messi y pasar a ser la Selección con Messi. Dejar de ser un tipo que es el mejor pero no deja de ser un solo tipo y convertirnos en un equipo con ese mismo tipo que es el mejor del mundo.

En este tiempo viviendo en Barcelona me hice muy sampaolista porque creo que tiene esa mezcla de lo mejor que tenemos y de lo que más necesitamos. Tiene pasión, nervio, sangre y le gusta la gambeta y además, a eso, le agrega el orden, el trabajo serio, el proyecto a largo plazo y grita los goles con el alma. Cuando su equipo tiene la pelota quiere que juegue, que aparezcan opciones, que lleguen al arco rival con la pelota a ras de suelo. Cuando no la tiene quiere que sus jugadores dejen la vida para recuperarla.

Mi compañero de trabajo en el entretiempo del Valencia-Villareal que nos hacia coincidir laboralmente continua su comentario: “Mira, nosotros (aficionados del Barça) estamos preocupados porque Leo (Messi) tiene ya 30 años y sólo hemos ganado cuatro Champions con él”. Es verdad, podrían haber ganado siete. ¿Y nosotros vamos a empezar a explotar al mejor Messi?

El “Quiero que venga Leo, no Messi” que deslizó Sampaoli en su presentación como DT argentino es un avance porque Leo es el que está rodeado de jugadores que hablan su mismo fútbol y que, en su conjunto, forman un equipo campeón. Esta vez se tiene que dar.

Bruno González