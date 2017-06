Cambiemos en Río Negro, llevará como candidata a Diputados a Lorena Matzen.

NOTI-RIO puede adelantar que la Alianza Cambiemos en Río Negro, llevará a la cabeza de la lista de Diputados a la afiliada del Radicalismo, Lorena Matzen.

La candidata que aún no se dio a conocer oficialmente y que este medio adelanta es la allense Lorena Matzen, ex presidenta de la Juventud Radical, y se transformará como la persona que encabezará la lista a diputada nacional de la alianza Cambiemos en Río Negro. “Oficialmente no tengo ninguna confirmación, pero seguimos aguardando. Pero ya me siendo candidata”, aseguró Matzen.

Luego de distintas consulta de NOTI-RIO a diferentes responsables de comité de la UCR dentro de la provincia de Río Negro y principalmente el colectivo de mujeres radicales, se mostraban “eufóricos” por la candidatura.

Inicialmente el apoyo unánime que no tuvo ninguna objeción fue en la mesa de la conducción central de Radicalismo, que posteriormente quedó ratificada con el acompañamiento de los 27 comités de la provincia.

Dentro de la UCR de Río Colorado, comentaron que “Esta candidatura de la joven dirigente del partido, nos genera mucha expectativas por la dirigente con sangre joven, que conoce las necesidades de la provincia y las virtudes para poder salir adelante. Además de tener las fuerzas necesaria para que nazca un nuevo liderazgo dentro del partido a nivel provincial.”

“Consideramos que el radicalismo debe ser el que lidere las candidaturas. Hay que fortalecer la alianza y que la UCR encabece la lista. Hay un trabajo previo que consolida este apoyo. Es una candidatura de base, de las mujeres y de amplios sectores de la militancia. Seguramente hubo sondeos, supe de alguna encuesta que se realizó y se conocieron los resultados este último fin de semana” añadió la dirigente política oriunda de Allen.

Ante un salón que desbordaba de gente que acompaña la nueva propuesta política, ayer lunes se presentó “en sociedad” en Cipolletti lo que unas horas antes se había formalizado en la justicia electoral provincial: La alianza “Cambiemos” de Río Negro, en vistas a competir en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que van a determinar los candidatos a diputados nacionales que competirán en la provincia.

El acto de presentación pública del partido del Presidente de la Nación Mauricio Macri en la provincia se realizó en el salón de eventos de “La Nonnina”

Allí ofrecieron sus palabras Anibal Tortoriello, intendente cipoleño y anfitrión del evento, Jorge Ocampos por la Coalición Cívica ARI, Darío Berardi (Presidente de la UCR) y Sergio Wisky, actual Diputado Nacional de Cambiemos.