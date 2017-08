“Cambiemos en Río Negro es Sartor”, dijo Odarda

La candidata a diputada nacional Magdalena Odarda denunció la campaña en su contra a horas de iniciarse la veda electoral, por acusaciones provenientes del diputado nacional Sergio Wisky, y por la aparición en las redes sociales de un fotomontaje que la involucra con la caza furtiva de especies exóticas.

En torno a las aseveraciones de Wisky, que asegura que Odarda voto a favor de un acuerdo con Rusia para la instalación de plantas nucleares, la senadora lo refutó, como ya lo hicieron antes otros referentes cercanos a Odarda.

“Wisky lo que dijo es que yo había firmado un acuerdo y eso es imposible porque no soy presidenta ni canciller”, dijo.

Aclaró: “Se trató en el Senado como un montón de proyectos pero ese en particular de Rusia, no tiene nada que ver con los acuerdos con China”.

“En su momento, los que hoy son oficialismo y antes era oposición, votaron en contra de los acuerdos con China donde sí estaban incluidas las dos centrales pensadas para la Argentina”, expresó Odarda.

Como ya lo hicieron otros dirigentes cercanos a la senadora, Odarda reitero que el acuerdo con Rusia “tiene que ver con el desmantelamiento de las centrales y de la investigación para la medicina”.

Sobre la foto que circula por redes sociales, con el posteo que la involucra con la casa de una cebra, dijo: “Yo todo el mundo sabe que yo he trabajado a favor de los animales y fui autora de proyectos importantes y también controvertidos”.

“Estamos haciendo una denuncia, son delitos informáticos”, aclaró.

“Cambiemos es Sartor, ya lo hemos vivido, y lamentablemente hoy le toca a mí, pero mañana a cualquiera”, expresó, dando entender que la campaña en su contra puede prevenir de ese sector.

No descarta la senadora que haya participado también algún referente de Juntos Somos Río Negro, para asegurar que un funcionario de lotería mandó a replicar en las redes sociales ese fotomontaje.

