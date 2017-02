Carta abierta: “Hoy necesitamos herramientas que permitan controlar la gestión en tiempo real”

Carta abierta a nuestro pueblo.

Vecinos y Vecinas de Rio Colorado; enterados de la última declaración de nuestro Intendente Gustavo San Román es que decidimos realizar esta carta abierta hacia todos ustedes.

Sin dudas que atravesamos por un momento difícil en el ámbito nacional, provincial y municipal, nosotros estamos convencidos que más allá de cualquier discusión de herencia o no herencia, existe un solo camino para salir de esta situación que es todos juntos. Jamás creímos que una sola persona al mando de un gobierno pueda cambiar

solitariamente el rumbo de su pueblo. La mayoría de los problemas sociales, económicos, de género, etc. etc. que nos aquejan son estructuralmente culturales, es por ello que estamos convencidos que se debe dar una batalla cultural, para modificar sistemas, estructuras, romper con privilegios de clases y construir una sociedad no solo más justa en términos de oportunidades, sino también una sociedad basada en valores culturales sólidos que perduren en el tiempo, que son en fin los que harán sostener los logros obtenidos en el futuro.

Hoy se ponen de excusas discusiones sobre banalidades para la opinión pública, pero no se habla nada sobre el futuro, como lo vamos afrontar? Cuál es el índice de desocupación en nuestra ciudad, cuanto jóvenes acceden a la universidad? Cuantos logran recibirse? Cuál es el número de jóvenes que están en condiciones de estudiar y no lo hacen porque no tienen los recursos? Hacía que modelo productivo nos orientamos? Que se está haciendo para dar un acceso igualitario a la tierra para quienes quieran trabajarla? El acceso a la vivienda? Nuestro abuelos? La seguridad? Los servicios que presta el municipio? El asfalto? Las empresas? La igualdad de género?

Podríamos seguir, pero queremos transmitirles que nosotros tenemos propuestas para cada uno de todos estos interrogantes, muchas las presentamos en campaña, otras las trabajamos en el concejo deliberante, y seguramente surgirán muchísimas más en el trabajo conjunto con cada uno de ustedes.

Planteamos nuevamente la necesidad de orientar Salto Andersen para el desarrollo productivo de parcelas bajo riego, presentamos el proyecto de un nuevo matadero frigorífico municipal para fortalecer el departamento de Pichi Mahuida cabecera en cantidad de madres de la provincia y posiblemente de la Patagonia.

Trabajamos políticas de prevención de accidentes con el objetivo de educar y no de recaudar, esto jamás lo implemento el intendente por decisión política de su persona. Como tampoco jamás demostró interés en el matadero. Solicitamos en infinidad de oportunidades la conformación de la comisión de seguridad local para articular políticas de estado en el conjunto con las instituciones, jamás la convocaron.

Presentamos en campaña la posibilidad de gestionar que una Universidad se instale en los predios de EXFRUCAR para desarrollar carreras de grado que trabajen directamente la investigación y aplicación de nuevas tecnologías en miras de nuestra producción, no despertó intereses en este intendente.

Podríamos seguir por muchos párrafos más. Puntualmente cuando asumimos nos encontramos con denuncias de funcionarios de la gestión anterior ante irregularidades de compromisos de pago de nuestro municipio con proveedores, para decirlo sencillo alguien gasto plata sin pedir permiso a nadie y sin estar autorizado en el presupuesto. Esto lo denunciamos (alrededor de 8 millones), denunciamos ante la oficina de la secretaria de vivienda de la nación certificaciones de pago entre septiembre y octubre del 2015 por 12 millones de pesos en las 80 viviendas y no habían pegado ni un ladrillo (tenemos fotos y acta notarial certificada ante escribano sobre esto). Las 10 casas de las cooperativas de mujeres de la 4 etapa, más de 180 soluciones habitacionales.

Acompañamos el reclamo de las familias de las 104 viviendas para que se terminen sus casas y sean entregadas de manera rápida, nos encontramos con mucha desidia, mentiras, amenazas y utilización del tema para dilatarlo en el tiempo. Nos reunimos con gremios, ejecutivo, familias, demás concejales para buscar soluciones, el propio intendente presento un proyecto de finalización de obra de las 104 que está valuado en 55.0000 millones de pesos sabiendo que ese presupuesto era un robo total, hoy las obra se aprobó por 12 millones, y el resto a donde iría? Que sucedió? Esos fondos salen de tu bolsillo y de muchos argentinos por que los fondos son nacionales.

El programa preveía el recupero de la cuota para el municipio y volcarlo nuevamente a la construcción de viviendas, pero como hay infinidad de irregularidades esto se traspasó a la provincia y la nación sigue poniendo los fondos, nuestro municipio perdió el recupero de las cuotas y no habrá inversión de viviendas debido a la mala administración.

Advertimos sobre la estafa del asfalto realizado por la gestión anterior, de una precariedad jamás vista, cuanto demoro este ejecutivo para dar a conocer el peritaje de vialidad provincial que dio como resultado una baja calidad de la obra y la mitad del espesor del asfalto que debía contener? Días, semanas, meses, acto de complicidad.

No solo perdimos la oportunidad de tener obras de asfalto nuevo y de calidad, sino que también se pierden los fondos que vos de tu bolsillo pagaste y cuando se haga nuevamente la obra como corresponde, también la vamos a pagar todos nuevamente, pero nadie dice nada.

Hoy necesitamos herramientas que permitan controlar la gestión en tiempo real, para que los fondos de inversión terminen donde tiene que ir, al desarrollo, no a la mala administración.

Denunciamos en muchas sesiones del concejo, la utilización de fondos específicos para gastos generales (tomar plata de viviendas para financiar sueldos, insumos y proveedores).

De seguro que cometimos errores, somos dos concejales no solo jóvenes, si no también nuevos en este rol, pero tengan por seguro que no nos moviliza un centavo, a nosotros nos moviliza el poder transformar nuestro pueblo, construir un lugar donde todos tengamos acceso a las mismas oportunidades para desarrollarnos y sobre todo en la base de valores que nos pongan frente a un futuro de prosperidad.

Hoy se discute las remuneraciones de los concejales, nosotros percibimos una dieta, es decir que no nos corresponde ningún adicional, no tenemos viáticos, autos oficiales, teléfonos oficiales(los ofrecieron y lo devolvimos), ni 40 % por zona, nada de aguinaldo. No nos parece mal. Estamos convencidos que ante la inoperancia e incapacidad de esta gestión lo único que hacen es buscar excusas para justificar su inacción y faltas de respuestas, nosotros estamos completamente dispuestos a trabajar gratis, y proponemos que TODOS los funcionarios electos y designados lo hagamos gratis y convertir ese dinero en un fondo de inversión para viviendas sociales.

Que ningún funcionario reciba ni viáticos, ni salario, ni celulares pagos, ni autos oficiales, ni aguinaldo. Como dijimos ante somos representantes del pueblo y de un partido que lo movilizan las ideas, no el dinero. No es ningún sacrificio trabajar ad honoren.

Nuestro compromiso siempre es con vos.

Francisco Grill Fabiana Bernuzzi

Pte. De Bloque UCR. Concejal UCR