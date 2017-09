Caso Leguizamón: “La Justicia de Río Negro tiene suelto a un violador”

Lo dijo Carolina Leguizamón, víctima al igual que su hermana y su sobrina, de su padre quien fue condenado por abuso pero continúa en libertad.

Carolina Leguizamón sufrió tanto como su hermana como su sobrina, los abusos sexuales de su padre Héctor quien fue condenado por la Justicia pero continúa en libertad.

El caso ocurrido en Río Colorado fue denunciado por Carolina quien relató que al igual que su hermana fueron violadas en reiteradas oportunidades cuando eran menores.

En diálogo con Selfie por Radio Noticias, Carolina explicó “El caso Leguizamón es un abuso a una de sus nietas, yo sería la hija la cual no pude denunciarlo porque también a mí me violó durante mucho tiempo y no pude llevarlo a la justicia porque mi caso ya había prescripto. Después de siete años tuvimos lo que es el juicio donde lo sentencian a siete años de prisión, esto pasó en marzo y hasta el día de la fecha Leguizamón sigue libre”.

Carolina criticó el acciona de la fiscal de la causa por no pedir la detención inmediata del acusado “Nosotros hace cinco meses que tenemos policías en nuestras casas, tanto la familia de mi hermano como la mía y Leguizamón no tiene ningún policía al lado”.

Por otro lado, la víctima señaló “Mi causa prescribió pero mi dolor no va a prescribir jamás. Jamás va a prescribir lo que Leguizamón, mi papá, me hizo”.

A su vez dijo que si bien no tiene críticas para con la Policía, solo se pretende que Leguizamón esté preso y que ella y su familia dejen de tener presencia policial en sus hogares.

“Hace siete años que la Justicia de Río Negro se nos caga de risa en la cara. Siete años para definir que Leguizamón vaya preso”, afirmó Carolina y agregó “La Justicia de Río Negro tiene suelto a un violador como también tiene sueltos asesinos y veinte mil cosas más”.