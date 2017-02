Caso López: la médica y el psicólogo avalaron los dichos de la víctima

El psicólogo Claudio Marín, que acompañó a la joven cipoleña para denunciar al legislador Rubén López y al exjugador de Boca Luis Abramovich por abuso sexual, declaró ayer ante la jueza Sonia Martín, que tiene a su cargo la causa. Aseguró que las defensas de los dos imputados intentaron desacreditar su testimonio en lo referido a la fecha en que se hizo la denuncia. “No hace al fondo de la cuestión”, les respondió.

Después fue el turno de Clarisa Pérez Bermejo, la médica que asistió a la víctima. La profesional ratificó los dichos de la muchacha. Hoy se espera la declaración de la prima de la joven que será clave ya que esa noche estuvieron juntas y la de un tío. López y Abramovich son investigados por el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. Esta calificación prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

La declaración de Marín giró en torno a dos ejes: la fecha de la denuncia y el tiempo transcurrido entre el hecho y la presentación de la víctima en la Justicia para formalizar la acusación.

Marín señaló que pocas fueron las preguntas referidas a la declaración de la joven y que todo se centró en por qué no recordaba con exactitud cuándo se radicó la denuncia. “Hay fechas que no recuerdo bien. Todo pasó esa semana, fue muy rápido. Se hicieron varios intentos de denuncias, algunos frustrados. Y la defensa me pedía fechas exactas y les aclaré que no recordaba. Ellos lo consideran como una contradicción, pero les señalé que eso no hace al fondo de la cuestión”, subrayó Marín. El psicólogo aclaró que tiene conocimiento de que en otros casos las víctimas han tardado en hacer la denuncia varios años y que esta situación no le parece “anormal”. Subrayó que “no es una cuestión para analizar mucho”.

También indicó que le cuestionaron por qué la víctima no le contó a su madre lo que le había pasado y ante la consulta de los defensores explicó: “Ella no quiso contarle a su mamá por un tema de resguardo, porque no quiso intranquilizarla”.

Apenas terminó de declarar Marín, uno de los abogados de Luis Abramovich, Oscar Pineda, accedió a hablar con ”Río Negro”. Aseguró que para la defensa “hubo muchas contradicciones en el testimonio que brindó el psicólogo” y recordó que solicitaron una “pericia psicológica para la víctima, que será clave para saber si dice la verdad o miente”.

El querellante Pablo Barrionuevo resaltó que la declaración de Marín ratificó los dichos de la joven denunciante y que su testimonio dejó en evidencia que la versión de la chica es creíble.

El 7 de diciembre del año pasado la joven de 19 años denunció que fue abusada sexualmente por López y Abramovich luego de trabajar como moza una peña boquense que se realizó en Fernández Oro. En su declaración aseguró que despertó en una habitación donde era sometida por el sindicalista y el exfutbolista mientras que su prima (que también había estado de moza) era abusada por otra persona. Al hecho lo ubicó en la madrugada del 20 de noviembre pasado. Después de trabajar, según la denuncia, fue invitada por López, junto al resto de las mozas, a tomar una bebida. “De ahí no recuerdo más nada” dijo. La próxima imagen que tiene es en una habitación en la cual era sometida sexualmente. Tras los testimonios de hoy se esperarán los resultados de una serie de pericias. Después los imputados serán indagados por la jueza.

Cronología de los hechos denunciados

20 de noviembre de 2016: es la fecha en que la joven ubicó el hecho.

7 de diciembre de 2016: fue a realizar la denuncia.

1 de febrero de 2017: ratificó su denuncia inicial.

15 de febrero de 2017: Luis Abramovich se presentó en la Justicia cipoleña.

Ayer declararon el psicólogo y la médica que acompañaron a la joven.

Hoy está previsto que declaren la prima y un tío.

Los defensores de López son Pablo Agabios y Rolando Villasuso; mientras que Abramovich es representado por Pablo Iribarren y Oscar Pineda.