CFK anunció que competirá en las PASO con el frente Unidad Ciudadana por fuera del PJ

La ex presidenta Cristina Kirchner anunció, a través de la red social Twitter y mientras se desarrollaba en el Instituto Patria un encuentro con una veintena de intendentes bonaerenses peronistas, que el frente con el que competirán en las PASO con vistas a las legislativas se denominará “Unidad Ciudadana para volver a tener futuro”.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, publicó la ex presidenta en sus cuentas en las redes sociales, con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri.