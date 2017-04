Cipolletti Denuncian que la Policía agredió y secuestró a una docente

Laura Contreras contó que tras un control policial y de tránsito detienen al novio de su hija, quien es llevado a la Comisaría Cuarta de esa ciudad, sin permitirle comunicación alguna. La docente denunció que “la policía los chocó y a Nicolás se lo llevaron preso y le pegaron”.

“Hoy se realizó una conferencia de prensa para denunciar las agresiones de la policía y el secuestro sufrido por la maestra Laura Contreras el pasado miércoles en la localidad de Cipolletti. Laura Contreras contó que tras un control policial y de tránsito detienen al novio de su hija, quien es llevado a la Comisaría Cuarta de esa ciudad, sin permitirle comunicación alguna. La docente denunció que “la policía los chocó y a Nicolás se lo llevaron preso y le pegaron”.

Laura es avisada inmediatamente de lo ocurrido gracias al llamado de una compañera docente que estaba casualmente en el lugar y reconoce a su hija. Al enterarse de la situación ella se dirige inmediatamente a la comisaría diciendo “solicito explicaciones”, ante lo cual contó que “cierran la puerta, no me dan explicaciones, me dicen que me tengo que retirar”.

Contó que el comisario Daniel Uribe “sale muy violentamente” y le dice que “usted acá se va a callar la boca porque acá el que manda soy yo, esta es mi casa, este es mi lugar”. Laura Contreras sigue relatando que “con la cercanía de su cara pude sentir la saliva que me escupía cuando me hablaba tan cerca de mi cara”. El policía no sólo le gritó, sino que la agredió físicamente, tomándola de los pelos y agarrándola del busto en un claro abuso de poder. Luego la privó de su libertad en el calabozo de la comisaría, sin ficharla, dejándola incomunicada por varias horas. Un médico constató las marcas que le dejó el comisario Uribe.

En un segundo momento, Laura relata que en el transcurso que permaneció privada de la libertad en la Comisaría Cuarta, donde funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la dictadura, tuvo la misma sensación que relataban las víctimas que habían estado hace 41 años detenidas allí.

El secretario general de UnTER Cipolletti, Pablo Krahulec, aseguró que exigirán la destitución del comisario Uribe y una orden de restricción para que no se acerque a la docente agredida, que trabaja en una escuela cercana aubicada a la vuelta de la comisaría. Desde UnTER reponsabilizan al Gobierno de Río Negro “de la integridad física de la compañera y de su familia”. Por su parte, Mariano Pedrero, abogado del gremio, agregó que UnTER se constituirá como querellante en la causa.

Amplio repudio al accionar policial

En la conferencia de prensa estuvieron presentes y dieron su apoyo la profesora de la UNCo Silvia Barco, quien estuvo detenida en la Comisaría Cuarta durante la dictadura, al igual que Eduardo París y Luis Genga, también presentes el día de hoy. También docentes universitarios de ADUNC, Centros de Estudiantes de la UNCo, Yazmín Muñoz Sad, secretaria de Género y Derechos Humanos de ATEN Capital, los diputados Raúl Godoy (PTS) y Patricia Jure (PO) del Frente de Izquierda de Neuquén, delegados de Desarrollo Social, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

Natalia Hormazabal, integrante del CeProDH, denunció que “el hecho ocurrió en un símbolo de la dictadura genocida en Cipolletti, que tanto ha costado que se entienda que ese lugar fue un verdadero centro clandestino de detención y tortura, entonces es inadmisible que ocurran estos hechos a 41 del genocidio perpetrado en Argentina y a pocos días del último 24 de marzo”.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar hizo referencia a los encarcelamientos que han habido en el último tiempo, “de los cuales hubo un registro, a diferencia del encarcelamiento irregular de Laura Contreras”. Afirmó que “esto nos remonta de manera directa a las épocas más nefastas que le tocó vivir al pueblo argentino y a prácticas propias de las dictaduras militares”.

Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén, recordó que el escenario que se vivió durante las protestas del 6 de abril “empieza a marcar que no estamos hablando de resabios de la dictadura sino de continuidad en algunos aspectos”. Denunció “el encubrimiento de la situación por parte del Estado” e aseguró a que “además de las presentaciones legales hay que poner el cuerpo y ganar las calles”.

Por su parte, el diputado Raúl Godoy aseguró que “si uno mira los avances represivos pareciera que se viene la noche, pero no se viene la anoche, ayer hubo un paro nacional, y ahí está nuestra fortaleza para enfrentarlos. Porque hoy las calles están en disputa, por eso hay que decir basta, no podemos naturalizar que llenen las calles de gendarmes, así como no podemos naturalizar lo que le hicieron a la compañera. Por eso estamos acá para solidarizarnos y ponernos a disposición”.