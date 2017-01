Comenzó la era Labiano-Erburu en Atlético con el “Saco de candidato”

(NOTI-RIO) “Las expectativas del campeonato están, por eso pónganse el saco de candidato y poder llegar al Federal C, como un primer objetivo”, afirmó Eduardo Labiano el entrenador más exitoso de Río Colorado, en la presentación oficial al frente del equipo de Atlético.

El miércoles en las instalaciones del club Verde, el presidente Carlos Álvarez, junto a Aldo Prat e integrantes de la comisión directiva, presentaron oficialmente ante jugadores de la institución al nuevo cuerpo técnico que revolucionó al mundo futbolístico local, integrados por los ex rojos Eduardo Labiano, Nelson Erburu, Fernando Labiano, entre otros.

Los nuevos entrenadores trabajarán con las seis categorías del club, desde sus divisiones formativas hasta la primera, en un proyecto que inicialmente tiene por los próximos tres años, hasta la renovación de la comisión directiva de la institución.

El técnico con mas laurales en su haber frente a Independiente durante 43 años ininterrumpido, logrando más de 30 títulos, 2 copas de campeones de Río Negro, no anduvo con vueltas en el primer cara a cara con los 25 jugadores que asistieron a la convocatoria

“Al igual que este cuerpo técnico ustedes como jugadores no le esquiven al bulto y pónganse el saco de candidato, venimos a trabajar para ganar para salir campeón y llegar al Federal C.” dijo Labiano

Antes del encuentro con los jugadores, el trío técnico mantuvo un encuentro con el presidente Álvarez y recorrieron las instalaciones céntricas del club.

También les dijo a los presentes “Los grandes equipos de Atlético se fueron perdiendo en el tiempo, mientras que otros equipos se fueron formando y queremos recuperarlo. Estos últimos dos años los he visto jugar (al equipo de Atlético), en algunos momentos parecían que estaban para lograr algo y se fueron cayendo para perder todo.”

“Necesitamos el compromiso de todos ustedes para lograr los objetivos. Tenemos que tener una buena relación con buenas comunicaciones entre todos, porque el mito del cuerpo técnico termina cuando ustedes están dentro de la cancha y son ustedes los que manejan el partido. Necesitamos un equipo que mantenga la regularidad, con jugadores que se revelen.” aseguró Labiano

Mientras que el preparador físico Erburu redobló la apuesta “Vengo a trabajar para preparar jugadores y salir campeón este año.”

En otro punto expreso “Si algunos de ustedes creen que no vamos a entrar a la cancha a ganar y jugarnos el campeonato avísenme, porque me quedo en mi casa. Yo vengo a trabajar para salir campeón este año y no el que viene. Me uno al saco de candidato junto con ustedes, vamos a entrar a la cancha para salir campeón.”