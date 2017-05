Comité Seccional de Río Colorado “En los delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad de amnistía ni de indulto”

Desde el Comité Seccional de Río Colorado “Jorge Benito Martínez Iturmendi” queremos transmitir a la comunidad en general que sin perder el norte en cuanto al respeto irrestricto de la independencia de Poderes tenemos que tener presente que este fallo implica un grave retroceso en la política de Estado en materia de derechos humanos, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia.

Vemos con preocupación que se modifica el principio respecto a que, en los delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad de amnistía ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, además de que su persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional, a la que la Argentina adhiere.

Como lo ha afirmado la UNION CIVICA RADICAL de manera unánime, consideramos que este fallo atenta contra la conciencia jurídica y democrática de nuestro pueblo, conciencia que ha sabido permanecer intacta más allá de las dificultades que ha atravesado el país.

Si la Argentina ha sabido mantener una política de Estado, ésta es la política de DDHH vinculada a la última dictadura militar, y esto ha sido así por el permanente compromiso de todas las instituciones democráticas que, con el apoyo irrestricto del pueblo argentino, no han cedido ante presiones ni amenazas.

No debemos olvidar que la propia historia de la Unión Cívica Radical es ejemplo de esto, ya que …

¡¡¡ Somos el partido de la democracia, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña!!!

¡¡¡ Somos el partido de la democracia desde el #NuncaMas!!!

¡¡¡ Somos el partido de la democracia desde el Juicio a las Juntas!!!

Porque tenemos la tranquilidad de conciencia de haber mantenido en alto las banderas por la defensa de los DDHH durante toda nuestra historia es que esperamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a todo el arco democrático y al pueblo argentino, una nueva postura en este tema, para no alterar el resultado del compromiso, la lucha y los sacrificios que los argentinos hemos sabido sostener en pos de la defensa de la democracia desde 1983.

Río Colorado, 10 de mayo de 2017

Diego Verna José Luis Darriba

Vicepresidente Presidente