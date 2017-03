Cómo bloquear suscripciones por SMS que te restan saldo

Alcanza con revisar los perfiles de Facebook de las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil en Argentina, o preguntarle a algún familiar o amigo, para darse cuenta de que la problemática es recurrente. Que a muchos de los clientes de Personal, Claro y Movistar alguna vez les pasó.

Que los mensajes de texto que reciben de números cortos como el 2020, 1010 o 4545, con suscripciones y trivias que van desde el horóscopo hasta consejos para armar buenos tragos “y convertirte en el alma de la fiesta”, son cosas de todos los días. Y que por ellas el saldo de los usuarios se consume, algunas veces, hasta agotarlo. O cuando llegan las facturas, hay sorpresas. En paralelo, la bronca aumenta porque en la mayoría de los casos el SMS se recibe sin que el usuario solicite el servicio. Y no saben cómo o no pueden cancelarlo.

“Mandá REGALO al 77277 y jugá por diferentes premios”, es uno de los mensajes que llegan por estos días desde una de las empresas que ofrece el servicio, pero que no es de las de telefonía móvil. Otras veces son las mismas compañías las que lo prestan. “Enviá AMOR y recibí los mejores poemas para hacer tus días más dulces. Precio: $8,42 final por semana”, se puede leer en el apartado de suscripciones del sitio de Movistar. “Hace unas semanas que no uso mi línea, porque se rompió el celular.

Pagué la factura para que no me corten el servicio. Cuando ingresé a mi cuenta de Personal para verificar si me habían acreditado el saldo, me sorprendí al ver que tenía cien pesos menos. Llamé y me dijeron que se descontó por una suscripción que nunca pedí”, se quejó Marcelo que, por este hecho, decidió dar de baja su línea.

Depende cual sea, los precios de los SMS van desde $2,50 final hasta los cinco pesos. “Es la empresa la que debería demostrar que el consumidor prestó su consentimiento para que se le brinde el servicio y se le cobre en consecuencia. Además está prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito”, comentaron desde Defensa al Consumidor del Gobierno de la Ciudad. En esa dependencia recibieron, en los últimos diez meses, 2.100 denuncias relacionadas a la telefonía celular.

Sin embargo, algunos caen en la trampa y sí los solicitan. Lo hacen enviando un mensaje de texto con una palabra clave a un número corto, clickeando un banner en un sitio web e ingresando el número de línea en un sitio y luego cargando el código PIN que llega por SMS, entre otras formas. El problema, justamente, es que después no saben cómo cancelarlo. “Cada vez se ven más casos y es grave, porque pueden llegar más de $ 40 extras por factura. Son miles y miles de pesos que salen sin consentimiento de los bolsillos de los clientes, sin ningún control”, lamentó Adrián Bengolea, presidente de Usuarios y Consumidores Unidos. Esa entidad lanzó el mes pasado una campaña pidiendo que los usuarios les cuenten sus casos (a info@ucu.org.ar) para luego iniciar un reclamo masivo.

¿Cómo hacer para darlos de baja? Las tres compañías indican que en el caso de las trivias, simplemente, no hay que responder el SMS. Y que en el caso de las suscripciones hay que mandar la palabra BAJA al número de las que llegan. Pero también el bloqueo se puede hacer a través de los sitios webs de las empresas o de sus perfiles de Facebook, llenando un formulario.

Además, en el caso del portal de Movistar, los clientes se pueden registrar en “Mi Movistar”. Luego, en la opción “Mi línea”, clickear en “Trámites y consultas” y después en “Consultar sobre suscripciones por SMS”. Allí se deja asentado el problema y un operador se comunicará con el cliente. También se puede llamar desde un teléfono fijo al 0800-321-1111 y desde un celular al *611.

En el caso de Personal, los usuarios se pueden registrar en “Mi cuenta”. En “Mi línea”, en el apartado de “Gestiones y consultas”, se pueden consultar los servicios a los que el cliente está suscripto y, de ser así, darlo de baja. El sitio da un listado de los números cortos en cuestión. En total, son 64.

En Claro se puede realizar, además desde el sitio web, con el celular, comunicándose al *611. Desde un fijo, al 0800-123-0611.