Comunicado: De nosotras a todas las otras rionegrinas

No está enojada y sin embargo es firme y determinada, de hecho en esa campaña en donde va casa por casa lo demuestra con claridad; no necesita que nadie hable por ella porque le sobra voz propia, está acostumbrada a conversar con los suyos, con los vecinos, con sus clientes, con sus pares en la política, independientemente del partido al que pertenezcan; no está probando suerte, viendo qué lugar se reserva porque su lugar es más que una banca, es el lugar de persona, por eso las mujeres radicales estamos orgullosas de Lorena Matzen, candidata a diputada nacional.-

No nos equivocamos cuando dijimos que debía ser Lorena. Sabíamos que ofrecíamos lo mejor de la familia, sabíamos que honraría esa propuesta y andaría pueblo por pueblo golpeando puertas y contando la novedad que todos quieren escuchar, que cuando llegue al Congreso será la voz de Río Negro que impulse la reparación de la Argentina rota, de la Argentina en la que nos lastimamos.-

En estos días, Lorena se paró en la puerta de la casa de vecinos de Río Colorado, Choele Choel, Luis Beltrán, Belisle, Lamarque, Chimpay, Darwin, General Roca, Allen, Cipoletti, Jacobacci, Cervantes, Viedma, Maquinchao, Sierra Colorada, Los Menucos, Ramos Mexia, San Antonio, Las Grutas, el Puerto San Antonio Este, Conesa, Guardia Mitre, Valcheta, Sierra Grande, Fernández Oro, Ingeniero Huergo, Chichinales, Villa Regina, Cinco Saltos, y sigue contándonos a todos, porque nos invita a marchar con ella.-

Estamos orgullosas de estar detrás de la candidatura que condena la corrupción, de la candidatura que celebra la restitución de una política hipotecaria que nos robó el menemismo, de la candidatura que acompaña la reparación histórica a los jubilados, que acompaña la restauración del crédito, la producción agropecuaria.-

Nosotras, a quienes cruzas en las oficinas, en las calles, en el correo, en los supermercados o en las escuelas de cualquier ciudad rionegrina y que seguro no nos viste porque casi siempre pasamos desapercibidas, como vos; nosotras nos sentimos felices y orgullosas de acompañar esta candidatura porque sabemos que es lo mejor para Río Negro, porque Lorena tiene la fortaleza, la formación, el sentido común, el coraje y el tesón que hace falta.-

Mujeres firmantes:

Varones que acompañan

