ComunicaRNos: destacado por el gobierno, criticado por la UNTER

Con visiones contrapuestas autoridades provinciales y dirigentes del gremio UNTER analizaron la implementación parcial del nuevo sistema ComunicaRNos que combina una línea 0800, una app para celulares y una página web para la gestión de los pedidos de licencias de parte de los docentes. Mientras que desde la cartera Educativa se reportó que la puesta en marcha fue sin inconvenientes, dirigentes gremiales cuestionaron su utilidad, argumentaron que sólo se busca sancionar a los docentes por inasistencias y reportaron fallas en la puesta en marcha del sistema por cuestiones técnicas.

La ministra de Educación, Mónica Silva, destacó que “El sistema de aviso de ausencias ComunicaRNos ya muestra una enorme potencialidad e inició sin dificultades” y detalló que “todo el equipo de la cartera educativa que trabaja en esto estuvo muy alerta para que todo funcione”. Detalló que en el primer día se oficializaron más de 200 llamados e ingresos a la web del novedoso sistema que busca que los docentes informen sus pedidos de licencias -por enfermedad, para cuidar a un familiar enfermo, donar sangre o por fallecimiento de un familiar- y se determinen suplencias, asegurando que con este mecanismo serán cobradas inmediatamente, luego de cumplirlas. La implementación alcanza a los niveles inicial, primario y de escuelas especiales, mientras que los secundarios y las escuelas primarias de adultos, quedaron fuera del sistema y se podrían sumar antes de finales de año.

En tanto desde el gremio conducido por Patricia Cetera se aseguró que “La puesta en marcha del 0800-Silva, confirma las razones por las cuales UnTER expresó su rechazo en paritarias. Para el ministerio el único objetivo de este sistema es punitivo” y consideraron que “las declaraciones de la ministra lo corroboran: importa más la cantidad de pedidos de licencia que la cobertura de cargos docentes”.

Desde UNTER se manifestó que “en algunas regiones no resultaría por no contar con servicios de comunicación y que las líneas se saturarían en los horarios donde generalmente se realizan los informes para alcanzar a llamar a suplentes”. “El gobierno armó su noticia, expuso números y callaron datos. Por ejemplo, no dicen que la cantidad de llamados representa menos del 0,1 por ciento de la cantidad de docentes de educación inicial y primaria. Tampoco, que la cobertura de cargos fue inferior a la que se realiza con la intervención directa de los equipos directivos y supervisivos”.

“UnTER lo expuso en la paritaria y en los encuentros con el gobierno, cuando se rechazó este programa, es más fácil alimentar el imaginario de maestros y maestras que no van a trabajar que implementar una efectiva informatización del sistema. Se posicionan como patronal que controla y cortan el hilo por lo más delgado”, aseguraron en un comunicado emitido desde la cúpula del gremio docente.

“Hace meses que desde el Departamento de Salud en la Escuela se denuncia el mal estado de las escuela y las consecuencias que afectan a la salud de estudiantes y trabajadores. ¡De nada sirven los informes ni las pruebas con nombre y apellido de quienes no cumplen con su tarea. Exigimos que el gobierno ponga más atención al desempeño de sus funcionarios, que arregle las escuelas y dé urgente respuesta a las necesidades reales de las instituciones educativas”, cerraron desde UNTER.