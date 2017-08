Contundente triunfo del FpV en Río Negro

En Río Negro, María Emilia Soria del FpV gana ampliamente con el 40,68% de los sufragios, sobre el 90,66% de las mesas escrutadas.

Detrás le siguen Cambiemos, con Lorena Matzen al frente, consigue posicionarse como la segunda fuerza con 19,41% de los votos.

Juntos Somos Río Negro cosechó solo el 17,86% de los votos y por detrás quedó la Coalición Cívica Ari, con el 12,92% de los sufragios.

En el búnker del FPV todo fue alegría. María Emilia Soria agradeció a los vecinos de la provincia. “Hoy volvimos a abrazar el bienestar del pueblo”, señaló la precandidata. “Fuimos contundentes en las urnas”, agregó.

Cerca de las 20:30, el precandidato de Juntos Somos Río Negro, Fabián Gatti y el gobernador Alberto Weretilneck reconocieron la derrota. Lo atribuyeron a la polarización entre Cristina Fernández y Mauricio Macri.

“El pueblo de Río Negro opto por otra discusión. Algunos votaron por apoyar al gobierno Nacional, nuestro discurso de defender lo provincial no fue tomado por el pueblo”, dijo Weretilneck.

Ganó el sorismo, ganó la grieta

Las urnas de Roca fueron ayer una usina de mensajes políticos.

Ganó María Emilia Soria en los registros oficiales. Ganó Martín Soria en la virtual medición de poder con miras al 2019.

Allí reside la mayor responsabilidad para el oficialismo local. Inexpugnable en su territorio, pero con la tarea pendiente de generar confianza entre propios y extraños fuera de la ciudad.

Ayer recibieron señales alentadoras desde todas las regiones, pero una elección provincial requiere esfuerzos extras para evitar fugas en la siempre volátil cohesión del peronismo.

De todas maneras, la lista más larga de interrogantes quedó del lado del oficialismo provincial.

Juntos no sólo perdió las primarias y quedó complicado para octubre.

También quedó inmerso en un mar de dudas sobre su futuro en Roca, donde el resultado fue peor que el imaginado.

Hasta ayer la conducción local tenía cuatro caras bien visibles: Luis Di Giacomo, Alejandro Palmieri, Tania Lastra y Norma Torres. ¿Quién de ellos se pondrá al hombro la tarea de recomponer tejidos y planificar una estrategia diferente para recuperar terreno en dos meses? Pero sobre todo ¿quién de ellos aceptará un mano a mano con María Emilia Soria si se confirma que en el 2019 buscará suceder a su hermano en el municipio?

El horizonte nuevo desde ayer en Roca es el de Cambiemos. Pocos imaginaban el segundo puesto. Ese resultado también conduce al fallido intento de Juntos por provincializar la elección. Buena parte de los rionegrinos votó mirando la tevé nacional. No fue una preferencia entre Lorena Matzen y María Emilia Soria. Cambiemos capitalizó el rechazo al kirchnerismo a nivel nacional y en Río Negro no hubo mensaje alternativo capaz de modificar esa intención prioritaria de decirle no a CFK.

En síntesis, el oficialismo provincial perdió contra “la grieta”. Y en Roca deberá trabajar el doble, porque la armonía interna es frágil, el riesgo de padecer su propia “grieta” es alto y el pronóstico a futuro podría ser más desalentador.