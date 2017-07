El CREAR ofrecerá nuevos de medios de pago para agilizar los trámites de cobranza de créditos

La incorporación del pago sin boleta permitirá a los solicitantes de créditos cancelar las cuotas desde Pago Mis Cuentas, débito directo y transferencia bancaria.

En tal sentido, el gerente de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR, José María Apud, se reunió hoy con María Pía Sala, del Sector Público del Banco Patagonia S. A. y referentes del área de financiamiento de la agencia, con el fin de conocer medios de pago disponibles para los solicitantes de financiamiento.

Al respecto, Apud explicó que “el pago de cuotas es una dificultad que venimos teniendo hace un tiempo. Nuestra intención es ofrecer a los solicitantes de financiamiento del CREAR diversidad de medios de pago para que pueda realizarlos en tiempo y forma de la manera más fácil y cómoda para el usuario. Con esto se prevé, además, aumentar el recupero de las cuotas en un 100%”.

La Agencia Provincial CREAR ofrece diversas líneas de financiamiento para fortalecer el desarrollo económico de los rionegrinos. Para ello trabaja con una Red de Agencias distribuidas en diversas localidades de la provincia.

Hasta ahora, los beneficiaron de financiamiento de las líneas ofrecidas por el Crear – Bienes de Capital, Capital de Trabajo o Bonificación de Tasa Convecio Banco Patagonia S.A. – deben cancelar sus cuotas a través del pago en ventanilla bancaria con un cupón de pago emitido por la Agencia Provincial CREAR y enviado a la agencia más cercana al domicilio del participante para que sea retirado por éste.

Por este motivo, varios solicitantes no pueden cumplir en tiempo y forma con el pago de las cuotas, dado que muchas veces no disponen de tiempo para buscar los cupones e ir al banco, o no tiene bancos cercanos en su localidad, por lo que se demora la cancelación.

De este modo, la incorporación del pago sin boleta permitirá a los solicitantes de créditos cancelar las cuotas desde Pago Mis Cuentas, débito directo y transferencia bancaria.