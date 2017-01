El crédito que pida Weretilneck “deberá estar sujeto a las condiciones que exigimos desde el justicialismo”

Se reunió en Las Grutas en Consejo Provincial del Partido Justicialista y luego de un extenso debate junto a Intendentes, diputados nacionales, Legisladores provinciales y concejales que integran el FpV, hubo acuerdo en la necesidad de fijar condiciones para la aprobación del proyecto de endeudamiento en dolares que pretende el gobierno de Weretilenck.

Como primera medida, se decidió por unanimidad crear una comisión de intendentes y legisladores encabezada por Soria, que deberá recabar toda la información sobre el pretendido endeudamiento en dolares y sobre el plan de obras que Weretilneck anuncio que llevara adelante con el futuro empréstito.

Para garantizar el éxito de las gestiones, se acordó por unanimidad que los legisladores no prestarán acuerdo hasta tanto esta comisión no culmine su trabajo previo exigiendo información e incorporando las condiciones al eventual proyecto.

Además, se fijaron las condiciones que deberá tener el proyecto de ley para el mega endeudamiento, si quiere contar con la aprobación del Bloque de Legisladores del FpV.

Las condiciones son:

Los montos que ingresen en las arcas provinciales, como consecuencia del endeudamiento establecido en la futura ley, tendrán como único destino la ejecución de obras públicas, no pudiendo el Poder Ejecutivo bajo ningún aspecto y circunstancia, dar un destino diferente ya sea parcial o temporalmente.

El cincuenta por ciento (50%) del total de los fondos que ingresen como producto del empréstito a tomar por la provincia, deberán ser asignados y distribuidos entre los municipios.

A los fines de asegurar la ejecución y pago de las obras públicas para las cuales se endeuda el patrimonio rionegrino, deberá contemplarse en el mismo instrumento legal que autorice el bono, la constitución de un Fondo Fiduciario que estará compuesto por la totalidad de fondos obtenidos en el empréstito.

Estas condiciones que se consensuaron en el encuentro, quedaron cristalizadas en una resolución que impartirá el mandato dado al Presidente del Bloque para que haga partícipe y notifique a los restantes Legisladores Justicialistas que lo integran, las que deberán proyectarse como condición sine quanon para un eventual voto favorable del empréstito a tratarse. El Presidente del PJ, Martín Soria, dejo en claro que “Acá hay un partido organizado y serio, que de manera previsible fija condiciones a favor de la transparencia y la legalidad. Para que este proyecto –en caso que salga- favorezca a los ciudadanos y no algunos sinvergüenzas que por ser un poco mas o menos chupamedias del gobernador creen que van a recibir mas obras.”

Al cierre del encuentro en el auditorio del casino de Las Grutas, Soria agradeció a los intendentes, concejales, legisladores y a los integrantes del Concejo del Partido “por haber venido hoy acá para analizar, discutir y decidir cara a cara, como corresponde, sobre temas importantes para la provincia y nuestros municipios.”

El Presidente del PJ se refirió a la crisis que atraviesa el estado provincial, “Ya vimos como Weretilneck se malgastó los fondos petrolero de 1600 millones de pesos y no hizo una sola obra importante para la provincia, salvo comprar camionetas 4×4 para que pasee el ejercito de funcionarios que metió al estado a no hacer nada. O acaso no vimos todos los rionegrinos como se gasto esos fondos repartiendo subsidios a cualquiera que se le cruzara en plena campaña electoral. Que no se confundan, desde el justicialismo no le vamos a permitir a Weretilnneck que pida un crédito en dolares para pagar sueldos y poder llevar adelante una campaña electoral. Si hay alguien tan inocente como para prestarle dolares a un gobernador que hoy no puede pagar los sueldos, ese crédito deberá estar sujeto a las condiciones que exigimos desde el justicialismo.”