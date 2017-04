“Cristina Elisabet Fernández y Máximo Kirchner son los jefes de la banda”: los puntos salientes del procesamiento

El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento dictado contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por los negocios realizados a partir de la sociedad familiar Los Sauces, que se dedica al alquiler de propiedades. Esa sociedad se constituyó en 2008 y desde entonces adquirió varias propiedades, entre ellas la vivienda de la ex presidente en la calle Mascarello al 400 en Río Gallegos y otras, por ejemplo, en Puerto Madero. Además, Bonadio le impuso un embargo de $130 millones a la ex presidente y a otros de los procesados y les prohibió la salida del país a todos a quienes le dictó el procesamiento.

Los principales clientes de Los Sauces fueron firmas de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez. Del total de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces -en el período analizado en la causa- lo aportado por López y Báez superó el 80 por ciento.

Durante la investigación a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable de Los Sauces y se reveló un entramado y vinculación de nombres y sociedades que, según explican en Comodoro Py, determinaron -entre otras cosas- el procesamiento.

Las firmas comerciales bajo investigación fueron intervenidas por orden de Bonadio y a raíz de que se constatara en la causa una maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.

El flujo de dinero que entraba principalmente de parte de López y Báez -hoy detenido en la cárcel de Ezeiza- se movía entre las cuentas de “Los Sauces” y de la “Sucesión de Néstor Kirchner”, la sociedad familiar conformada para administrar los bienes luego de la muerte del ex presidente sucedida en octubre de 2010.

Para el juez la ex presidente, junto al fallecido Néstor Kirchner y su hijo, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner –accionistas originales de Los Sauces-, eran los jefes de una asociación ilícita que utilizaba la sociedad Los Sauces para ingresar allí fondos en apariencia lícitos pero provenientes de negocios relacionados con el Estado.

Bonadio asegura que Florencia Kirchner, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, se incorporó a la jefatura de la asociación. También fueron procesados en el mismo carácter que los integrantes de la ex familia presidencial López, su socio Fabián De Sousa, Báez y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, hombre de máxima confianza y conocimiento de los negocios de los Kirchner. Además en la misma categoría de los procesados se hallan Romina Mercado, sobrina de los Kirchner, el contador Víctor Manzanares y el escribano Ricardo Albornoz quienes intervinieron en diversos manejos relacionados con la sociedad centro de la investigación y otras relacionadas.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los integrantes del primer grupo de procesados son organizadores de la asociación ilícita dedicada a apropiarse de dinero público, en principio, vía retornos del negocio del juego y la obra pública.

En otra condición también fueron procesados por Bonadio Norma Abuin, Marcelo Ludueña, Martín Báez, Leandro Báez, Luciana Báez, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, Alejandra Jamielson y Oscar Leiva. Ellos fueron considerados integrantes de la asociación ilícita. Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, por lo tanto nadie será detenido.

En la última parte de la resolución firmada por Bonadio el juez determinó que el Caso Los Sauces debe sumarse a la investigación que tienen a cargo el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la que se analiza el negocio de la obra pública vial recibida por Báez y el Caso Hotesur. De este modo para Bonadio -porque existe conexidad subjetiva y objetiva-los casos deben ser acumulados.

Esto responde, explican en Tribunales, a la necesidad de que en un futuro juicio oral y público se analice y juzgue una matriz única de hechos protagonizada por las mismas personas.

Según fuentes judiciales, la resolución de Bonadio establece que la acumulación de causas debería darse una vez confirmado el procesamiento por parte de la Cámara Federal.

“Cristina Elisabet Fernández y Máximo Kirchner son los jefes de la banda”: los puntos salientes del procesamiento

Los párrafos más importantes:

– Se le atribuye a los nombrados haber conformado una organización, integrada por Néstor Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER, Florencia KIRCHNER, Romina de los Ángeles MERCADO, Lázaro Antonio BÁEZ, Martín BÁEZ, Leandro BÁEZ, Luciana BÁEZ, Cristóbal LÓPEZ, Fabián DE SOUSA, Osvaldo José SANFELICE, Alejandra JAMIESON, Lisandro DONAIRE, Martín Samuel JACOBS, Claudio Fernando BUSTOS, Emilio Carlos MARTÍN, Ricardo Alejandro ALBORNOZ, Marcelo LUDUEÑA, Norma Beatriz ABUIN, Víctor Alejandro MANZANARES, Alberto Óscar LEIVA y otras personas aún sin identificar, la cual comenzó a desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de “Los Sauces S.A.,” y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e ntroducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito.

– Descriptos así los hechos imputados, surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para determinar, en principio, que tanto Cristina Elisabet Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre, ingresó Florencia Kirchner contando, a partir de allí, con poder de decisión sobre la sociedad.

– Esta organización, se valió de un entramado societario compuesto, entre otras empresas, por las firmas “Kank y Costilla S.A.”, “Loscalzo y Del Curto S.R.L.”, “Austral Construcciones S.A.”, “Valle Mitre S.A.”, “Inversora M&S S.A.”, “Álcalis de la Patagonia S.A.”, “Idea S.A.”, “Negocios Inmobiliarios S.A.” y “Negocios Patagónicos S.A.”, las cuales han sido beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado Nacional.

– En esta dirección, los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández -quien ejerció la presidencia de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015-, y Máximo Carlos Kirchner, quienes impartían las directivas de esta organización delictiva.

– Máximo Carlos Kirchner, con el aval de Cristina Elisabet Fernández y Florencia Kirchner, era el que se encargaba, como director o miembro del directorio de “Los Sauces S.A.,” de celebrar, en algunos casos, los contratos de alquiler de los inmuebles, y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco de la Nación Argentina, los pagos recibidos por parte de las empresas

– Víctor Alejandro Manzanares bajo las órdenes de Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y, después, Florencia Kirchner ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturales y bancarios de la firma “Los Sauces S.A.,” sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos.-

Para ello conto con la ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz y Poder Judicial de la Nación Norma Beatriz Abuin quienes legalizaron escrituralmente, cuando era necesario, tales movimientos.

Lázaro Antonio Báez, Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa y Osvaldo José Sanfelice acordaron y organizaron con los accionistas de “Los Sauces S.A”. la forma de devolución ilegal -alquileres, construcción y remodelación de inmuebles, transferencias dinerarias, gerenciamiento del hotel La Aldea- por la obra pública obtenida, llevando a cabo esa tarea ellos mismos o delegándola en otros quienes a su vez ordenaban su pago o pagaban directamente esa devolución ilegal.-

En el caso de Osvaldo José Sanfelice ordenaba a Óscar Alberto Leiva, su cuñado y, actual, empleado en CPC S.A. –empresa del Grupo Indalo- el depósito de los cheques recibidos como pagos de alquileres a favor de “Los Sauces S.A,”.-

En ese escalón de mando inferior a Lázaro Báez se encontraban Martín Antonio Báez y Emilio Carlos Martín, que amén de firmar cheques de pago a “Los Sauces S.A.,” también ordenaban sus pagos a otras personas del “grupo Báez”, sin perjuicio de lo cual su conducta no se verá agravada por tal acción.

De esta forma, Leandro Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Alejandra Jamieson, Lisandro Donaire, Martín Samuel Jacobs y Claudio Fernando Bustos se encontraban en ese último eslabón de devolución de dinero mediante cheques, pergeñado por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner – a la muerte de Néstor Carlos Kirchner-, y organizado por Lázaro Antonio Báez, Cristóbal López, Carlos Fabián de Sousa, Osvaldo José Sanfelice y Víctor Alejandro manzanares.

Además surgen del sumario elementos de fuerza procesal por ahora suficientes como para Poder Judicial de la Nación determinar, en principio, la responsabilidad en los hechos respecto de los nombrados en relación a los delitos de lavado de activos de origen ilícito y negociaciones incompatibles.

– Florencia Kirchner, en su calidad de socia de “Los Sauces S.A.”, tras la muerte de Néstor Carlos Kirchner, y también como miembro del directorio y empleada de esa firma, recibió en la cuenta N° 4021118-4198-7, del “Banco de Galicia y Buenos Aires”, la suma pesos tres millones setecientos mil pesos ($ 3.700.000,00) proveniente de “Los Sauces S.A.,” y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner.

– En cuanto a Lázaro Báez, debe decirse que dio órdenes de transferir y recibir dinero hacia y desde “Los Sauces S.A.,”, como también desde sus empresas “Kank y Costilla S.A.”, “Loscalzo y Del Curto S.R.L.”, “Valle Mitre S.A.” y “Austral Construcciones S.A.”, sin haberse determinado los motivos ni contarse con la documental que acredite tales operaciones, siendo que Leandro Báez, Martín Báez, Luciana Báez y Emilio Carlos Martin, fueron los que ordenaron pagar y efectivizaron los pagos a “Los Sauces S.A.,” entre otros empleados.-

– Romina de los Ángeles Mercado, presidente del directorio de “Los Sauces S.A.,”, desde el 18 de marzo de 2015, celebraba contratos de alquiler de los inmuebles, se encargó también de la compra del inmueble de la calle San José 1111, piso 2° “D”, de esta ciudad, en favor de “Los Sauces S.A.,” con dinero cuya procedencia no ha podido ser establecida, siendo además empleada de la firma “Inversora M&S. S.A.”, empresa del Grupo Indalo de López y De Sousa.

– Cristóbal López, en su calidad de miembro del directorio de esta última empresa, celebró el contrato de locación con la firma “Los Sauces S.A.,” respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n° 501/599, Macacha Güemes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, pisos 8/9 “D”, del edificio “Juana Manso” del complejo “Madero Center”, de esta ciudad, bajo el carácter de locatario, habiéndose detectado, además, pagos realizados mediante cheques librados desde la cuenta bancaria de la firma “Inversora M&S S.A.” hacia la firma “Los Sauces S.A.,”, sin motivo ni documental que los avale.

– Carlos Fabián de Sousa, en su calidad de miembro del directorio de “Álcalis de la Patagonia S.A.”, suscribió un contrato de alquiler con la firma “Los Sauces S.A,” respecto del inmueble sito entre las calles Juana Manso n° 501/599, Macacha Güemes 334/394, Pierina Dealessi 508/598 y Trinidad Guevara 335/395, piso 4° “D”, del edificio “Dique” del complejo “Madero Center”, y además firmó el del piso 8/9° “D” de esta ciudad y bajo el carácter de locatario, residiendo allí su ex cónyuge y su hija, cuando en el marco de su proceso de divorcio -expediente n° 57.344/2014, del registro del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 10-, se acordó como obligación “intuito personae” del encartado, el pago de los alquileres del inmueble en cuestión.