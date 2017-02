Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria por lavado de dinero y cohecho

El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus dos hijos – Máximo y Florencia – y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez en el marco de la causa Los Sauces por los presuntos delitos de “cohecho” y “lavado de dinero”, consignaron fuentes judiciales.

En la causa Los Sauces, Bonadio investiga el presunto retorno de dinero de obras públicas a la familia Kirchner de parte de empresarios cercanos bajo la pantalla de alquileres de cuartos de hoteles en los hospedajes de la ex familia presidencial.

La ex presidenta deberá presentarse en Comodo Py el 7 de marzo a las 9 de la mañana, mientras que sus hijos deberán hacer lo propio un día antes. Con ellos, cerrará la ronda de indagatorias que incluirá las declaraciones de Lázaro Báez (3 de marzo) y sus tres hijos (22 y 23 de febrero); Cristóbal López y su socio Fabián De Souza (2 de marzo) y del contador Osvaldo Sanfelice (1° de marzo) de la empresa Negocios Inmobiliarios, entre otros imputados.

Los Sauces S.A. es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó la diputada Margarita Stolbizer por “falsificación de documentos públicos”.

La ex presidenta fue procesada en diciembre pasado como jefe de una asociación ilícita en la concesión de obra pública a Lázaro Báez y aún no se resolvió su indagatoria en un desprendimiento de ese expediente, por el caso Hotesur.

El juez Bonadio dispuso el llamado a indagatoria apenas comenzado el año judicial 2017 luego de que en diciembre recibiera un informe del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación que confirmó que las sociedades de Cristóbal López y Lázaro Báez depositaban sumas millonarias en la empresa de la familia Kirchner, y corroboró la existencia de depósitos o aportes que no tendrían justificación de origen.

Según el informe, las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López transfirieron a la familia Kirchner más de $ 25 millones en concepto de supuestos contratos de locación a través de Los Sauces SA.

Uno por uno, los 21 citados a indagatoria por el presunto lavado en la inmobiliaria K

El juez Claudio Bonadio notificó a 21 personas vinculadas a la causa Los Sauces SA. El primero en declarar deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py el 20 de febrero y las seguidillas de indagatorias concluirán con Cristina Kirchner el 7 de marzo.

Después de intervenir la empresa durante seis meses, tras detectar diversas irregularidades y movimientos de dinero “que no logran explicarse”, el magistrado decidió realizar los llamados a indagatoria. La causa se originó con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que inició por “falsificación de documentos públicos” y se amplió en dos oportunidades, por “cohecho” (el presunto pago de coimas) y por lavado de activos.

La firma Los Sauces SA (que tiene sólo dos empleados, uno de ellos el jardinero de Cristina Kirchner), se creó en 2006. No cuenta con una oficina o sede a la que se pueda acudir, su domicilio fiscal es el ex estudio contable de Víctor Manzanares. La firma no tuvo ningún movimiento de dinero hasta 2009 cuando realiza inversiones por $ 9.625.758,51 en propiedades. Ese mismo período registran deudas por $ 2.944.170,93 con empresas de Lázaro Báez. Para 2012 las inversiones en inmuebles y terrenos superan los $ 10 millones. Los Kirchner retiraron desde entonces adelanto de dividendos hasta 2014, por $ 20,2 millones.

En el marco de la investigación se detectaron diversas irrregularidades: Propiedades declaradas por valores inferiores al real (como la casa de Cristina Kirchner que le fue otorgado un valor de U$S 570.000 cuando fue declarada por U$S 250.000), alquileres superpuestos (Cristóbal López pagaba en 2009 por un departamento en Puerto Madero que estaba alquilado por otra firma que no pertenece a su holding), transferencias bancarias “que no se explican”, declaraciones de las propiedades con fechas diferentes a las de adquisición.

La pericia contable arrojó que tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: Cristóbal López y Lázaro Báez (el 86 % de al facturación). Además, de alquileres inferiores al valor de mercado (como en el caso de López). En muchos casos, hay “falta de documentación respaldatorias de las operaciones” y los libros contables “son inconsistentes”.

Todo esto condujo al juez a llamar a indagatoria a 21 personas, incluídos la ex presidenta y sus dos hijos. A continuación, todos los citados y el rol que habrían cumplido en el entramado de la empresa.

Cristina Kirchner

Citada para el 7 de marzo, fue dueña del 45 % de las acciones de la empresa tras la sucesión del ex Presidente. Fue una de las que retiró anticipos de dividendos de la firma y fue señalada en la causa por declarar con fechas y valores diferentes la casa en la que reside en Río Gallegos y que le pertenece a la inmobiliaria.

Máximo Kirchner

Citado el 6 de marzo, es dueño del 32,5 % de las acciones, además de ser el administrador de la empresa y a su vez de la Sucesión Néstor Kirchner. El juez informó que hay diversos movimientos bancarios entre la Sucesión y Los Sauces SA que fueron objeto de investigación del organismo antilavado.

Florencia Kirchner

Citada para el 6 de marzo, es dueña del 22,5% del paquete accionario. Desde mayo de 2015 fue nombrada gerente de la empresa ganando en 17 meses más de un millón de pesos en salarios. Los mismos varían según el mes y van desde los $ 47.815 a los $ 90.000. Fue desplazada de su cargo tras la intervención de la inmobiliaria. El departamento de 200 m2 en el que reside, en el barrio porteño de Monserrat, es de Los Sauces SA. La compraventa se concretó el 11 de junio de 2015. Coscia le vendió la unidad funcional 5 de San José 1111 a Los Sauces. En la operación estuvo presente Romina Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Romina Mercado

Citada el 3 de marzo, fue presidenta del Directorio de la empresa. Realizó la compra del inmueble donde vive Florencia Kirchner. Durante esos años, trabajó en Inversora M&S, propiedad de Cristóbal López y empresa inquilina de Los Sauces SA. Es presidenta a su vez de Hotesur SA, empresa de los Kirchner investigada por lavado de dinero.

Cristóbal López y Fabián De Souza

Dueños del Grupo Indalo, están citados para el 2 de marzo. Son los principales inquilinos de Los Sacues representando el 63 % de la facturación. Las dos empresas del Grupo Indalo​ que desde 2009 hasta 2016 garantizaron ingresos por $ 18.600.000 a los Kirchner, fueron Alcalis de la Patagonia (de la que es empleado Sanfelice) e Inversora M&S donde trabajó Romina Mercado, sobrina de la ex Mandataria y ex directoria de Los Sauces SA. El informe oficial indica que el valor locativo de mercado es inferior al valor abonado por esta empresa. A febrero de 2016 por ejemplo, el Grupo Indalo pagaba $ 484.375 cuando el TTN determino que el costo debería ser de $ 195.000

Lázaro Báez

Citado para el 3 de marzo, dueño del Grupo Austral, fue responsable de construir dos complejos de departamentos que son propiedad de Los Sauces y que posteriormente sus empresas alquilaron, la facturación fue de unos $ 7 millones. Dicha suma fue abonada con cuatro de sus empresas: Valle Mitre ( $ 2.836.724), Kank & Costilla ( $1.999.431), Loscalzos y Del Curto ( $1.691.580) y Austral Construcciones ( $ 323.915). Así, el Grupo Austral representó el 23,33% de lo cobrado por Los Sauces SA desde 2009 a 2015. Además, Báez administró hasta julio de 2013 el hotel La Aldea de El Chaltén, que es propiedad de la inmobiliaria. El complejo turístico tiene el mismo domicilio que una empresa que Báez tiene con su hijo Martín.

Martín, Leandro y Luciana Báez

Citados los dos primeros el 22 de febrero y la mayor de los hermanos el 23 de febrero, son hijos del empresario K, figuran en las empresas que se constituyeron en inquilinas de Los Sauces SA. En el caso de Martín y Leandro son autoridades en Loscalzos y Del Curto y Kank & Costilla, mientras que Luciana tiene firma autorizada en Austral Construcciones.

Ricardo Albornoz

Citado para el 23 de febrero, es el escribano “favorito” de Lázaro Báez, figura en todas las operaciones inmobiliarias del Grupo Austral. Estuvo en el directorio de Valle Mitre, una de las firmas clientas de Los Sauces y responsable de administrar el hotel La Aldea.

Emilio Carlos Martín

Citado para el 21 de febrero, hombre de confianza de Báez, estuvo en su multimedio Magna Consultora, pero en la causa Los Sauces SA deberá declarar por haber sido integrante del directorio de Austral Construcciones y de Loscalzos y Del Curto, que celebraron contratos de alquiler con la inmobiliaria.

Claudio Bustos

Citado para el 21 de febrero, es el contador de Lázaro Báez, integró el directorio de las dos petroleras del Grupo Austral, pero principalmente llevó adelante la contabilidad de la constructora insignia del empresario K. Además, está investigado por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, responsable de endosar una serie de cheques de dinero sospechado de responder a una maniobra de lavado.

Martín Samuel Jacobs

Citado para el 21 de febrero, integrante del directorio de la empresa de taxis aéreos Top Air que es propiedad de Austral Construcciones. De profesión contador, trabajó también en la constructora cuando realizó negocios con Los Sauces SA.

Osvaldo “Bochi” Sanfelice

Citado para el 1° de marzo, es el ex socio de Máximo en “Negocios Inmobiliarios”, su empresa Negocios Patagónicos compró el chalet de Mascarello 441 por $ 200.000 que después vendió por U$S 250.000 a Los Sauces SA. Además cuenta con un poder bancario para poder operar por la inmobiliaria de los Kirchner. Negoció recientemente, la renovación por tres años y en dólares, del contrato de locación con Cristóbal López por el duplex de Puerto Madero que es de Los Sauces. Es a su vez, empleado de Alcalis de la Patagonia, del empresario K. Su empresa IDEA SA, administra el hotel La Aldea, que le pertence a la inmobiliaria.

Víctor Manzanares

Citado para el 1° de marzo, es el contador de Cristina Kirchner y responsable por años, de las declaraciones juradas de los ex presidentes. Es quien lleva adelante la contabilidad de Los Sauces SA y las cuentas personales de la ex Mandataria, Florencia y Máximo Kirchner. Su primer estudio contable en Alcorta 76 (Río Gallegos) es el domicilio fiscal de la inmobiliaria. Desde 1998 es el titular en la comisión fiscalizadora del Banco Santa Cruz donde Los Sauces tiene sus principales cuentas.

Marcelo Ludueña y Norma Abuin

Citados el 24 de febrero, ambos son escribanos, el primero de ellos fue quien registró la constitución de Los Sauces SA en 2006. Además, firmaron las diferentes inscripciones de las propiedades de la inmobiliaria sospechadas de irregularidades: falsificación de documentos, valores y fechas que no coinciden con las operaciones realizadas.

Alejandra Jamieson

Citada para el 20 de febrero, es apoderada es apoderada de la firma Kank & Costilla del Grupo Austral, e inquilina de Los Sauces SA.

Oscar Alberto Leiva y Lisandro Donaire

Citados para el 20 de febrero, son poderados de la firma Loscalzos y Del Curto con quien Los Sauces registró una deuda de $ 3 millones en 2009, cuando nunca había operado comercialmente.