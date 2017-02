Cristina llega a Buenos Aires y planea reuniones de cara a las legislativas

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, regresará en la noche del sábado a la ciudad de Buenos Aires para mantener una serie de reuniones en el Instituto Patria con distintos actores políticos de cara a las elecciones legislativas, entre ellos algunos intendentes peronistas bonaerenses.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Cristina Kirchner confirmó su viaje y además contó que este viernes se comunicó por teléfono con el secretario de Suteba, Roberto Baradel, quien denunció haber recibido amenazas por la posición que mantiene su gremio en las negociaciones paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires. También, la ex mandataria se comunicó por teléfono días atrás con el intendente de Ensenada, Mario Secco, para interiorizarse sobre el incendio en la reserva ecológica de Punta Lara, según contó el propio jefe comunal en declaraciones a un sitio provincial.

En los primeros meses de un año electoral, la ex presidenta estrechó contactos con algunos intendentes afines, como Verónica Magario de La Matanza, a quien apoyó en su crítica a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en el municipio bonaerense más populoso.

Una de las actividades en esta estadía en la Ciudad será una reunión con intendentes peronistas esta semana en el instituto Patria, según adelantó un jefe comunal alineado con el espacio kirchnerista.

A diferencia de otras oportunidades, Cristina Kirchner no vuelve a Buenos Aires para cumplir con un requerimiento de la Justicia, ya que deberá comparecer recién el próximo 7 de marzo ante el juez federal Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria en la causa Los Sauces.

