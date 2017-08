Cuatro temas, siete miradas: así piensan los rionegrinos que protagonizan las PASO

Dos temas que interesan a los rionegrinos y que ocupan un espacio central en la agenda pública camino a las PASO. Dos temas del ámbito parlamentario, que seguramente tendrán que votar o al menos intentarán que se discutan en la cámara baja. “Río Negro” envió un cuestionario a los siete candidatos principales a diputados nacionales durante los últimos días, buscando conocer sus opiniones sobre la central nuclear, el futuro de la Ruta 22, las reformas previsional y laboral y la crisis frutícola. Las respuestas fueron las siguientes:

¿Cuál es su postura ante el proyecto para instalar una central nuclear?

¿Qué opinión tiene sobre el proyecto para convertir en autopista la Ruta 22?

¿Qué posición tiene ante las eventuales reformas de los regímenes previsional y laboral?

¿Qué proyecto/s considera prioritario/s para lograr una salida a la crisis estructural de la fruticultura?

Aurelio Vázquez – Izquierda al Frente

2- Acordamos sobre la necesidad de implementar vías alternativas a la actual traza de la ruta 22, más allá de considerar que aún no esta saldada la conveniencia o no de ejecutarla por la zona de bardas.

Fabián Gatti – Juntos Somos Río Negro

3 – Respecto de un eventual proyecto de reforma laboral, en tanto signifique precarización laboral o pérdida de derechos de los trabajadores, no vamos a aceptarlo. Si se plantean reformas estructurales al respecto, deberían hacerse como lo han hecho los países europeos, convocando un consejo económico y social con participación de los sectores del trabajo de la empresa y del Estado. Respecto de una eventual reforma previsional que aumente la edad jubilatoria, no estamos de acuerdo. Sería castigar a quienes han trabajado por décadas y merecen un justo descanso.

Magdalena Odarda – Coalición Cívica ARI

1- No es no. Mi postura es la misma que en el 2014. Fuimos los únicos que rechazamos los acuerdos con China. Queremos energía eólica en Sierra Grande y en toda la provincia. Este proceso fue inconsulto, acelerado y ahora se traslada al corazón del Alto Valle (Mainque).

2- Un muerto cada 4 días en las rutas de la región. Muertes evitables. La demora en la finalización de la obra y la falta del tren de pasajeros son factores determinantes. El gobierno nacional debe respetar la decisión de las audiencias públicas.

3- No rotundo al aumento de la edad jubilatoria impuesta por el FMI. No a tocar los fondos del Anses. El 82% móvil es una deuda con los jubilados. No a que se nos quite la zona austral a los jubilados rionegrinos. Si a la baja jubilatoria docente, en salud, empaque y otros trabajos insalubres para equipararlos a la provincia de Buenos Aires.

4 – Los gobiernos nacional y provincial no quieren más fruticultura por eso abandonan a los productores a su suerte. Quieren otra matriz productiva como la energía nuclear y el gas no convencional. Para definir precio justo: Instituto Nacional de la pera y la manzana. Bajar las tarifas de luz y gas a las empresas que dan trabajo. Excluir ingresos brutos a productores y régimen fiscal especial. Suspender remates de chacras. No al fracking en zona de chacras.